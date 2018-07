Somorján is a magyar iskolában akartak szlovák osztályt nyitni a lázongó szlovák szülők

Somorján is gondot okoz, hogy nincs elég hely a szlovák tanítási nyelvű Bél Mátyás Alapiskolában. Nagyszarvához (Dunaszerdahelyi járás) hasonlóan a polgárok itt is összefogtak, és aktívan keresik a megoldást a problémára.

Beáta Obradovičová, a BKZ Kezdeményezés szóvivője elmondta: a nagyszarvai szülőkhöz hasonlóan a polgárok Somorján is aláírásokat gyűjtöttek egy petícióhoz, melyet már leadtak, és a városi iskolatanács is foglalkozott vele.

A petícióban többek között az szerepelt, hogy a szabad helyekkel rendelkező magyar tanítási nyelvű alapiskola biztosítson termeket szlovák osztályok nyitásához. Az illetékesek elutasították a szülők megoldási javaslatait.

Hasonlóan járt el május végén a nagyszarvai községi képviselő-testület is, amely szintén elutasította, hogy a helyi alapiskolában szlovák osztályokat nyissanak. Az ügyben Peter Pellegrini (Smer-SD) kormányfő is állást foglalt. A BKZ Kezdeményezés képviselői szerint a nagyszarvai szlovák osztályok nyitása részben megoldaná a somorjai helyhiány problémáját is.

Obradovičová rámutatott: a somorjai, szlovák tanítási nyelvű Bél Mátyás Alapiskola megtelt, és nem fogad diákokat a környező községekből. Ebből kifolyólag az iskolakörzetet is módosították.

Néhány szülő olyan megoldást talált a fennálló helyzetre, hogy megegyezett akár idegenekkel is, és Somorjára jelentette be az állandó lakhelyét, így a gyereke bekerülhetett a szlovák tanítási nyelvű alapiskolába.

„Eddig az érintett községekből mintegy nyolc család járt el így, mások Dénesdtorcsmisérdre (Dunajská Lužná) íratták a gyerekeiket” – fejtette ki Obradovičová, hozzátéve: Nagyszarván a Bél Mátyás Alapiskola létesített volna kihelyezett osztályokat, és térítette volna az ezzel járó költségeket is. A község azonban az ajánlatot visszautasította.

(TASR)