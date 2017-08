Sörben fürdött Somorja

Aki kilátogatott a Samariafestre, és úgy gondolta, megiszik egy-egy konzum sört, az bizony nagyot csalódott, ugyanis válogatott sörkülönlegességek várták a látogatókat. „Harminckilenc-fajta cseh, német, szlovák, ír és belga sörből lehet válogatni, de természetesen alkoholmentes üdítőket is találnak a szomjazók. Ezen kívül pedig ételből is bő a kínálat, mindenki talál kedvére valót” — magyarázta Tóth Ágnes főszervező, a Somorjáért PT elnöke. Elárulta, jövőre még több italból választhatnak majd az emberek, ugyanis már most tárgyalnak kisebb sörfőzdékkel, hogy azok is mutassák be magukat a Samariafest következő évadján.

A fesztiválon a jó hangulatról, a zenéről a Kobold zenekar és a helyi zenekar, a Deep Voice Group gondoskodott.

Ezen kívül különféle versenyeken is részt vehettek a vállalkozó kedvű sörivók. Kipróbálhatták, ki tudja a leggyorsabban szívószállal, kanállal, vagy éppen egy húzásra meginni a sört. Akadtak is bátor jelentkezők, s nem csak férfiak, de nők is. A leggyorsabb sörivónak járó fődíjat Rigó Konrád a kulturális minisztérium államtitkára adta át. „Ez egy fantasztikus rendezvény, amiből látszik, hogy 2010 után is lehet hagyományokat teremteni. Nagyon fontos az, hogy ilyen fesztiválok legyenek, hogy itt legyünk együtt és jól érezzük magunkat” — mondta az államtitkár.

Ez az, ami kell az embereknek, jó zene, finom ételek és italok, illetve az, hogy mindez egy helyen legyen és összehozza őket. Somorján pedig ez megtörtént és mindenki jól érezte magát.

(dor)