A Speciális Ügyészi Hivatal vádat emelt Kotleba ellen

A vád szerint a pártelnök egy olyan mozgalommal szimpatizál, amely az alapvető szabadságjogok visszaszorítását tartja a céljának. Erről pénteken tájékoztatta a TASR-t Jana Tökölyová, az ügyészség szóvivője.

A vádemelés alapja, hogy Marian Kotleba 2017-ben, Besztercebányán, az egyik iskola dísztermében, körülbelül 400 meghívott vendég előtt, a szélsőségesek számszimbolikáján alapuló pénzösszeget adott át három jelenlévő családnak. Mindegyik csekket 1488 eurós összegre állították ki. Mint azt az ÚŠP szóvivője elmondta, a 14-es szám David Lane jobboldali terrorista 14 szavára utal: "We must secure the existence of our people and a future for white children", ami magyarul azt jelenti: „biztosítanunk kell fajunk fennmaradását, és a fehér gyermekek jövőjét”. A 88-as számban a 8-as az ábécé 8. betűjére utal, amely a „H”. A „HH” a "Heil Hitler!" náci köszöntés rövidített alakja.

„A (neo)náci, illetve szélsőséges szimbólumok nyilvános használatával szimpátiáját fejezte ki a rasszista és náci ideológia iránt, amely az alapvető jogok és a személyi szabadság elnyomására irányul, és amely a faji, illetve etnikai alapú gyűlöletet hirdeti” – tette hozzá Tökölyová.

TASR