Sporthidzsábot dob piacra a Nike

Sportolónőknek szánt iszlám fejkendőt, hidzsábot dob piacra 2018 elején a Nike amerikai sportszergyártó vállalat - jelentették be szombaton New Yorkban.

A sporthidzsáb kidolgozásába Emirátusok-beli sportolókat is bevontak. Amna al-Haddad súlyemelő és Zahra Lari műkorcsolyázó is adott tippeket ahhoz, hogy milyennek kellene lennie az ideális, sportoláshoz szánt hidzsábnak. Haddad a riói olimpián is szerepelt, Lari pedig abban bízik, hogy sikerül elnyernie a részvétel jogát a 2018-as téli játékokon.

Divatcikként már több konfekcióruhákat gyártó cég forgalmaz hidzsábot, de a Nike az első sportszergyártó, aki kifejezetten sportolóknak készülő fejkendőt dob piacra. A cég azt mondja: nagyon könnyű anyagból fogják elkészíteni a sporthidzsábot, mert a legtöbb, eddig hagyományos fejkendőben rajthoz álló muszlim sportolónő arra panaszkodott, hogy a hidzsáb szellőzése nem ideális a sportoláshoz, és nagyon bemelegszik alatta a fejük.

A sporthidzsáb egy méretben készül majd, nem lesz állítható vagy széthajtható, hanem rugalmas anyagból fogják gyártani, hogy minden nő megfelelően a fejére tudja illeszteni.

Amna al-Haddad üdvözölte, hogy végre elkészül a sporthidzsáb. Az egyik népszerű közösségi oldalon azt írta: a termék a hidzsábot viselő és nem viselő muszlim nőket is támogatja, mert az ő saját döntésük, hogy hogyan öltözködnek. Szerinte a sportfejkendő újabb nők előtt nyitja meg a professzionális sportolóvá válás lehetőségét.

