Sulík szerint elképzelhető, hogy tavasszal már nem Fico lesz a miniszterelnök

„Ha már nem lesz oka maradni, valószínűleg lemond. Fico egész életében jelen volt a politikában, mindent elért, amit csak lehetett, kivéve azt, hogy nem lett államfő. Egészségi állapota megromlott, és nem tudom, mikor akarja élvezni, amije van. Nem látok semmilyen okot arra, hogy továbbra is miniszterelnök maradjon” – nyilatkozta Sulík.

Az ellenzéki párt vezetője azonban nem számol előrehozott választásokkal, inkább a „kormány rekonstrukciójáról” beszélt. Ám abban az esetben, ha mégis idő előtti választásokra kerülne sor, azt az SaS támogatná – tette hozzá Sulík, aki szívesen felállítana egy új koalíciót.

„A mostani kormány a csalásra épült. Becsapták a Sieť választóinak az 5,6 százalékát, valamint a Híd választóinak néhány százalékát is félrevezették. Lehet, hogy ha néhány szavazattal kevesebbet kapnak, akkor most minden másképp nézne ki. (…) Ha esély lesz rá, hogy új koalíció jöjjön létre, akkor biztosan részt veszek benne.”

Sulík arról is beszélt, egyáltalán nem frusztrálja, hogy az ellenzéki tüntetések ellenére Robert Kaliňák és Robert Fico még mindig ott vannak, ahol eddig is. “Ha Kaliňák lemond, az jó, ha nem mond le, úgy is jó. Tesszük, amit tudunk, és elhihetik nekem, hogy a Smer ettől csak egyre idegesebb lesz” – zárta Sulík, majd hozzátette, először Pavol Paškát sikerült kilőniük, most pedig Kaliňákon a sor, pedig "ő volt a Smer trónörököse".



TASR/para