Suzi Quatro zenei karrierje kezdetének 50. évfordulóját Budapesten is megünnepli

A hosszú ideje Nagy-Britanniában élő Suzi Quatro korábban bejelentette, hogy ez a turné lesz az utolsó, aztán zenei karrierjét nem folytatja tovább. Ezen a koncertsorozaton, így a magyar fővárosban is még egyszer előadja legnagyobb slágereit, köztük a Can the Can-t, a 48 Crash-t, a Devil Gate Drive-ot és a She's In Love With You-t - közölték a szervezők az MTI-vel.

Az alig másfél méter magas, csinos Suzi Quatro volt az első női basszusgitáros, aki komoly sikereket ért el a rockzenében. Susan Kay Quatro néven Detroitban született, tizennégy évesen otthagyta az iskolát és a lánytestvéreiből összeállt együttesben játszott. A temperamentumos, bőrruhás lány felkeltette Mickie Most producer figyelmét, aki bemutatta őt a híres Chinn-Chapman szerzőpárosnak, amely futószalagon szállította számára a biztos slágereket.

A hetvenes években számos sikeres kislemezt jelentetett meg, ami megalapozta népszerűségét Európában és Ausztráliában is. A sort a Can the Can nyitotta, amely Angliában listavezető lett, ezt követte a Daytona Demon és a Devil Gate Drive, a 48 Crash, majd ő is sikerre vitte Elvis Presley egykori slágerét, az All Shook Up-ot. A brit Top 20-ban tizenhat száma szerepelt, Amerikában viszont szinte alig vettek tudomást róla.

A hetvenes évek végén a kemény rock helyett lágyabb, poposabb dalokat kezdett énekelni. 1978-ban a vele egyidős brit sztárral, a Smokie együttessel befutott Chris Normannal duettben adta elő a Stumblin' In című számot, amely a 4. helyre jutott az amerikai toplistákon. Ez a szám nemcsak Quatro júniusi budapesti koncertjén lesz minden bizonnyal hallható, elhangzik Chris Norman április 22-i fellépésén is a magyar fővárosban a Tüskecsarnokban.

Suzi Quatro többször koncertezett Magyarországon, az énekes anyja révén egyébként magyar származású, állítólag fellépései szünetében meg is látogatta rokonait.

1973 és 1980 között hat Bravo Otto díjat kapott, szerepelt a Happy Days című népszerű amerikai televíziós vígjátéksorozatban. Lemezei több mint 50 millió példányban fogytak világszerte. Legutóbbi albuma, az In the Spotlight 2011-ben jelent meg, azóta saját zenei rádióműsort vezet a BBC-nél.

mti/para