Svájci havasi kutyák szépségversenye

Szép, napfényes időben folyt az appenzelli, entlebuchi, nagy svájci havasi, valamint a legnépesebb mezőny, a berni pásztorkutyák felvonulása, miközben dolgoztak a bírók, a norvég Maija Heinilä és Juhász Istvánné – aki egyébiránt a Svájci Havasi Kutyák Magyarországi Egyesületének elnöke –, vizsgálták, ahogy ilyenkor szokás, a küllemet, testalkatot, mozgást, fogazatot, fejtartást, még a nemük szerint is. Figyelték azt is, a négy svájci havasi fajta közül melyik lesz a kiállítás legszebb kutyája.

Merthogy szépségverseny is ez – jegyezte meg a nagymegyeri Tibor Križan, a klub országos elnöke, a jubileumi esemény fő szervezője és igazgatója, maga is hivatalos tenyésztő, közösen a lányával. Így talán nem is véletlen, hogy a negyedszázad alatt évente rendezett egy vagy két országos kiállításból ez már a tizedik Nagymegyeren, természetesen a szóban forgó svájci havasi kutyafajtákból. Mint elmondta, az egyik cukrászat hatalmas és formájában is érdekes tortát készített a 25. születésnapra, mely ünnepélyes külségek között kezdődött. De a címekkel, bizonyítványokkal járó tárgyak és a fődíj mellett más díjakból, sőt szponzori ajéndékokból is volt bőven. Igaz, kellett is, hiszen a zsűri például korosztály szerint ugyancsak minősítette a főszereplőket, és hát járt kitüntetés a legjobb kutyatenyésztőknek és -tartóknak, a gazdiknak.

Végül mondjuk el, hogy a kiállítás legszebb kutyájának járó BIS (Best in Show) címet a csehországi, Nový Hrozenkov-i Radek Pekář Lord von der Joderten névre hallgató entlebuchi havasi kutyájának ítélték a bírók.

A döntés nem kis meglepetést keltett, ugyanis eme fajták közül ez a legkisebb, általában a nagy svájci havasi vagy a berni pásztorkutyák szoktak győzni.

(bodnár gy.)