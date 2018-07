A svéd hadsereg már bombával próbálja oltani az erdőtüzeket

Anders Persson, a svéd légierő szóvivője elmondta: a lézer- és GPS-vezérlésű bombát 3000 méteres magasságból dobta le egy harci repülőgép. A robbanás elvonta az oxigént, majd a lökéshullám következtében 100 méteres körzetben kialudtak a lángok - mondta Johan Szymanski, a mentőalakulatok szóvivője.

Mint mondta, az első próbabombázás sikeres volt, de ez egy olyan módszer, amelyet "a legrosszabb forgatókönyv esetén" vetnek be. Az Älvdalen térségében tomboló erdőtűz azért különösen veszélyes, mert egy katonai lőtéren tört ki. Itt nem csak a terep nehezen járható, de a földben fel nem robbant lövedékek is vannak, ami miatt a tűzoltók nem is léphetnek a területre, s ezért döntöttek a "légicsapás" mellett.

Ugyanakkor más helyen tomboló erdőtüzeknél előreláthatóan nem fognak ehhez a módszerhez folyamodni. Svédország-szerte szerda délután ismét több mint negyvenre emelkedett az erdőtüzek száma. Az SOS Alarm segélyhívó szolgálat szerint 42 tűzről érkezett bejelentés, míg a kicsit hűvösebb éjjeli időjárás miatt számuk szerdára virradóra még 25 volt.

A lángok részben átcsaptak az elmúlt napokban nagy erőfeszítésekkel emelt írtásokon is. A tüzek oltását nehezíti, hogy Svédországot rendkívüli hőség és szárazság sújtja. A Svéd Meteorológiai és Hidrológiai Intézet (SMHI) szerint az ország több részén soha nem látott mértékű szárazságról számoltak be május és július közepe között. A meteorológiai szolgálat szerint a hétvégén hetek óta első alkalommal tartós esőzésekre lehet számítani, ami valamelyest enyhíthet a helyzeten. Az SMHI adatai szerint 260 éve a mostani volt a legmelegebb július.

Az erdőtüzek több mint 250 négyzetkilométer területet érintenek, a tűzesetek eddig 900 millió svéd korona "értékűre" becsült kárt okoztak.

Svédország a múlt héten az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának keretében kért segítséget. A szomszédos Norvégia tíz helikopterrel, Olaszország két speciális repülőgéppel, Lengyelország pedig 140 tűzoltóval támogatja a lángok megfékezésére irányuló erőfeszítéseket. Korábbi értesülések szerint Franciaország két tűzoltó-repülőgépet ígért a skandináv államnak.

