Szabadság, szerelem a dunaszerdahelyi vidékfejlesztésiben

A márciusi forradalom 170. évfordulójának tiszteletére összeállított programban azokról a fogalmakról emlékeztek meg dalban és versben, amelyek mára már szinte összeforrtak legnagyobb nemzeti ünnepünkkel. Szó volt a 12 pontról, a Pilvax Kávéházról, a Nemzeti Múzeumról és természetesen a Nemzeti dalról is. A forradalmárok mellett azokról is szóltak, akik 1848 főszereplőit a háttérből támogatták, akik olykor maguk is fegyvert ragadtak, sebesülteket ápoltak, menekülteket bújtattak vagy éppen csak csendesen szeretteikért aggódtak. Ők voltak a márciusi ifjak szerelmei, lánytestvérei, többek közt Szendrey Júlia, Laborfalvi Róza, Damjanichné Csernovics Emília, ill. Kossuth Zsuzsa és Teleki Blanka.

Bár a forradalom mozzanatait a diákság úgy ismeri már, mint a bibliai történeteket, Nyáry Krisztián frissen megjelent Fölébredett a föld című könyvéből és annak promóciós videóiból sikerült olyan újdonságokat bemutatni, amelyek eddig még nem voltak ismeretesek.

Az ünnepi műsort az iskola tehetséges énekesei és zenészei a legismertebb forradalmi dalok előadásával, tánccsoportja pedig piros-fehér-zöld koreográfiájával tette még emelkedettebbé. A megemlékezés videóanyagát egyrészt a Red Bull Pilvaker projekt tavalyi előadásának részletei, másrészt pedig felvidéki előadóművészek (Vadkerti Imre, Ghymes, Szvorák Katalin) produkciói képezték. A felkészítő tanárok, Nagy Zsuzsanna és Kis Lívia szabadságköszöntő gondolataival és a Himnusz eléneklésével zárult az idei ünnepi rendezvény.

(Kis Lívia)