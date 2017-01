Szakad a hó Pozsonyban és az Erdőháton, Kelet-Szlovákiában 30-40 cm várható

A szombati nap folyamán Nyugat-és Észak-Szlovákia útjain hóátfúvásokra lehet számítani – figyelmeztet weboldalán a Szlovák Hidrometeorológai Intézet. A meteorológusok az intenzív havazásra is figyelmeztettek. Legfőképpen Kelet-Szlovákiában lehet veszélyesebb a helyzet.

Keleten és Kassán akár 35-50 centiméter hó is eshet. Kelet-Szlovákia többi járásában a meteorológiai intézet előrejelzései szerint 20-40 centiméter hóra lehet számítani. Intenzíven havazik Pozsonyban is, a belvárosban különösen a jelzőlámpáknál ajánlott az óvatos közlekedés, mert egyre sikosabb az úttest. Az Erdőháton (Záhorie) ugyancsak sűrűn havazik, mivel a szél is feltámadt, hóátfúvásokra lehet számítani.

A Breznói, a Nagyrőcei (Revúca), a Rimaszombati, a Gelnicai, a Rozsnyói, az Iglói (Spišská Nová Ves), a Késmárki, a Lőcsei, a Poprádi és a Stará Ľubovňa-i járásban szombat éjszaka a hőmérséklet elérheti a -15 és -16 fokos hőmérsékletet. Besztercebánya megyében járhatóak az utak.

Rengeteg helyről jelentenek sűrű havazást. Ennek ellenére járhatóak a főutak. Zólyom környékén hóátfúvások nehezíthetik meg a közlekedést. Több helyen, főleg a nedves utakon, hidakon csúszóssá válhat az úttest az alacsony hőmérséklet miatt.

Másodfokú riasztás van érvényben Zemplénben, Homonnától Trebišovig, Kassa és Nagymihály környékén, a Gömörben, Rozsnyó környékén elsőfokú riasztást hirdettek ki.

TASR/para