Szárított élelmiszerek a kamrában

Az élelmiszerek tárolásának, tartósításának számos módját ismerjük, többségük nem is nagyon új keletű. Az igény, hogy táplálékunkat a lehető legbiztonságosabban, tápanyagait megőrizve tárolni tudjuk, valószínűleg egyidős az emberiséggel. Az élelmiszerek biztonságossága fontos része mindmáig a kiegyensúlyozott étrendnek.

Sok az élelmiszeriparban is használt módszernek hasonlóan hosszú időre nyúlik vissza a története. A szárítás pont ilyen. Azzal, hogy az élelmiszereket kiszárítják, sőt kezdjük még egy lépéssel korábban, hagyják kiszáradni ősi trükk. Ma már könnyedén meg is tudjuk magyarázni, miért működik ez a módszer. Ahogy csökken egy élelmiszer víztartalma, csökken a kellemes nedves közeg a romlásért felelős baktériumok számára. A szárítás amellett, hogy meggátolja a kórokozók elszaporodását, és jelentősen megnöveli az eltarthatóság hosszát, segít megőrizni az így tartósított élelmiszerek tápanyagtartalmát is.

Ne ess abba a hibába, hogy a szárított élelmiszerek vitamin és ásványianyag tartalmát a frissen szedett gyümölcsök, zöldségek tápanyagtartalmával hasonlítod össze. A friss, feldolgozatlan zöldségek és gyümölcsök fogyasztása a kiegyensúlyozott táplálkozás fontos része. Lehetőség szerint naponta többször is fogyassz belőlük. Emellett azonban az alapanyagok jelentős részét továbbra is feldolgozva, főzve, sütve fogyasztjuk.

Ha körülnézel a kamrádban, számos szárított élelmiszert találsz, száraz tésztát, szárított hüvelyeseket, babot, lencsét, mazsolát. A mediterrán konyha kedvelői számára nem lesz ismeretlen a szárított paradicsom vagy a szárított sonka sem. Nem beszélve a fűszerekről! Egyes fűszereknek nemcsak az eltarthatóságát, hanem az élvezeti értékét is növeli a szárítás.

Szárítás otthon

Alapanyagok szárításával te is próbálkozhatsz, hiszen a módszer nagyon egyszerű. Nyáron például érdemes kísérletezni a napon szárított paradicsommal, zöldfűszereidet pedig nem csak a fagyasztóban tudod eltenni télire, meg is száríthatod őket saját magad.

A paradicsomot egész évben száríthatod. Télen vágd cikkekre, vedd ki a magját és zöld csumáját. Vágott felületével felfelé tedd sütő rácsra, hagyd fél órát csepegni. A sütőt a legalacsonyabb fokozatra állítva szárítsd 10-12 óráig. Légmentesen záródó dobozban 6 hónapig is eláll. Felhasználhatod tésztaételekhez, mártogatósokhoz vagy salátákba.

A fűszernövényeket laza csokrokba érdemes kötni, és szellős, meleg helyen szárítsd őket (nem napon). Lógasd fel a csokrokat, így száradnak a legjobban. 1 hét alatt kész is a téli szárított fűszer a saját kertedből. Eltehetsz így zsályát, rozmaringot, bazsalikomot, mentalevelet is.



Szárítás iparilag

Az élelmiszergyártók is használják ezt a technológiát, nemcsak alapanyagok szárításánál, hanem kényelmi termékek előállításánál is, gondolj csak a Julius Maggi által fejlesztett levesporokra, kockákra, vagy a Henry Nestlé alapította cég Nescaféjára…

Hasonló termékekkel rendszeresen találkozhatsz, és a gyártásuk technológiája lényegében nem sokban különbözik attól, amit te is teszel a saját konyhádban, amikor megszárítod például a paradicsomot, vagy házi tésztát készítesz, és szárítasz is belőle egy adaggal.

A lényeg az, hogy optimális hőfokon beállítható, csökkenthető a termékek víztartalma, így az eltarthatóságuk jelentősen nő. A szárított termékek, alapanyagok pedig főzéskor ismételten vizet vesznek fel, amitől az állaguk megközelítően az eredetivé alakul vissza.

