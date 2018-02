Szaunavilág a nagymegyeri termálfürdőben

Az eseményen számos vendég jelent meg – főként a járásból, de távolabbi tájakról is, és természetesen a városból, többek között önkormányzati képviselők, intézmények vezetői, banki tisztviselők –, akiket a belépőcsarnokban Kórósi Zalán, a városi tulajdonú Termál Kft. ügyvezetője üdvözölt, a létesítményt Görföl Vilmos, a másik ügyvezető mutatta be. Beszédében hangsúlyozta, hogy a már eddig is esztendőről esztendőre megvalósuló kisebb-nagyobb beruházásokkal gyarapodó fürdő hosszú ideje folyamatosan, évszaktól függetlenül működik, több fedett medencével, élményforrással várja és szolgálja a vendégeket – valójában eme kínálatot erősíti az új szaunavilág.

Az elmúlt év júliusában kezdték a külön komplexum építését, 1 millió 200 ezer eurónyi banki hitelből. A szalag átvágásakor Lojkovič Sámuel polgármester megköszönte az önkormányzatnak, hogy annak idején jóváhagyták az új létesítmény tervét, egyszersmind a fürdő további fejlesztését, a látogatók mind nagyobb megelégedésére. A szóban forgó világ, Görföl Vilmos szavaival élve, az európai normáknak, a mai igényeknek megfelelő finn- és bioszaunából, gőzkabinból, infraszaunából, sókamrából áll, található itt jacuzzi, de egy táblán az is olvasható, hogy masszázs, pedikűr, szolárium, kozmetika, halpedikűr, bőrradír. Az egész napos, komplex szolgáltatásra jogosító belépőjegy16 euró. Ha valaki csak a szaunavilágot szeretné használni, az 10 eurót fizet, három óra szaunázás pedig 8 euróba kerül.

Vörös Károly, a nagymegyeri termálfürdőben – Thermal Corvinusban – már több beruházást kivitelező Danubius járási építővállalat kft. ügyvezetője kérdésünkre elmondta, korábban már építettek szaunát, de ez a mostani nem volt egyszerű feladat számukra, hiszen a „jurtaformába” több „szobát”, fülkét, folyosót stb. kellett gazdaságosan és vízmentesen tető alá hozni.

Természetesen a további gyarapodás, fejlődés nem állhat meg, mint mondta Görföl Vilmos és Kórósi Zalán, terveik vannak a fogadócsarnokkal, amelyet szeretnének Mátyás király – akinek ráadásul éve ez a most futó –, illetve a reneszánsz jegyében egyfajta lovagteremmé átalakítani, ahol borozót szeretnének létrehozni, teraszt is, a fürdőhöz tartozó három öreg épülettel, a sétánnyal kapcsolatban is van elképzelésük. A fürdő területén belül pedig hamarost kezdik a hullámmedence, a sodró folyó, a „toronyugrásra” csábító magas szikla-mély medence építését.

(bor)