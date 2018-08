Szellemvadászok rögzítettek valamit a rettegő kajali kislány családjának házában

"Egy kajali (Galántai járás) család másfél éves kislánya, Tiffany minden este retteg valamitől. Órákon keresztül csak sír és reszket, szülei nem tudják lenyugtatni. Elvitték már orvoshoz is, de ő csak megállapította, hogy a kislány egészséges, ergo nem fájdalmak gyötrik" - írtuk a múlt héten. A kislány saját szavai szerint állítólag egy vicsorító "csúnya nénit" lát.

"A kicsi elkezd szörnyen sírni, miközben folyamatosan egy irányba néz a szobában. Ha hallanák azt reszkető zokogást...!" - mesélte az édesanyja, a 22 éves Kinga.

A családnál járt már pap is, aki felszentelte a házukat, de ez az aktus is csak néhány napig segített. Felvették a kapcsolatot ezután egy bizonyos Slovak Ghost Hunters nevű csapattal, melynek tagjai múlt szombaton náluk jártak. Elmondásuk szerint kirakják a saját technikájukat, majd azzal rögzítik, mi történik. "Ha valami paranormális történik, egyenesen a kamerán láthatjuk. Végeredményben beszélhetünk is az állítólagos nővel, aki itt van, megtudhatnánk, mit akar, elmondhatja a nevét, ami alapján kiderülhetne az is, miért van itt" - fejtette ki a csapat 32 éves tagja, Matej.

Az édesanya elárulta, hogy az ilyen jelenésekkor ki-bekapcsolódik az áram, és előfordult, hogy leestek kisebb tárgyak a polcról is. Felvette velük a kapcsolatot egy férfi is, aki állítása szerint szintén látja a nőt, aki a ház korábbi tulaja. Az információ, hogy egy nő korábban meghalt a házban, benne volt a korábbi cikkben is.

Szombaton éjjel mindenki elhagyta a házat, csak a "szellemvadászok" maradtak ott. Éjjel kettőkor ők is végeztek azzal, hogy "valami van azon a helyen". "A technikánk valamit rögzített. A helyiségben ott volt velünk a férfi is, aki látta azt a nőt, beszélt is vele, és 50-55 évesre saccolta a korát... Nagyon fura volt, amikor forogtak a kamerák, nagyon gyorsan lemerültek az aksijaik. Tíz percig bírták, máskor egész éjszaka" - fogalmazott.

Hozzátette, egyelőre nem tudja megmondani, miről van szó, meg kell vizsgálniuk a rögzített anyagot. Egy érdekes képet azonban közölt a Nový Čas, melyen a háttérben látszik egy különös arcforma. Hogy a kép manipulált-e vagy sem, azt ennyiből nehéz megállapítani:

(Nový Čas)