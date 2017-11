Szenc Város Díja 2016

"A szenci önkormányzat októberi ülésén fogadta el a kitüntetettek névsorát," tájékoztatta a Paramétert Martina Ostatníková városi szóvivő.

Az idei díjazottak között szerepel Csikmák Imre, aki irodalmi és újságírói munkásságával járult hozzá Szenc város jó hírének terjesztéséhez. A további kitüntetett Dimitrov István, aki egyrészt hetvenedik születésnapja alkalmaból kapta a város díját, valamint a helyi horgászszövetség hosszú éves vezetéséért és az ifjúsággal kifejtett munkájáért. 102 véradásáért Mária Práznovská gyémánt fokozatú Jánský -emlékérmes, s ugyancsak gyémánt fokozatos a 60 véradásáért Jaroslav Boris, valamint Anna Sakošová is, akik szintén megkapták a város díjááért járó kitüntetést. František Podolskýt a Radosť énekkar fennállásának 30 éves jubileuma alkalmából tüntették ki. Podolský az énekkar alapítója és még most is aktív vezetője.

(sb)