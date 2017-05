Szentmihályfára igyekeztek a tűzoltók vasárnap este

Júlia Kedrová kerületi tűzoltósági szóvivőtől megtudtuk, hogy Szentmihályfára tartottak, ahol a száraz növényzet gyulladt ki.

"21.30 környékén jelentették be az esetet, miszerint az erdő széli bozótos és az ott található hulladék kigyulladt és a tűz gyorsan terjed" - fogalmazott.

Dunaszerdahelyről két kocsival is a helyszínre siettek, emellett a tűz megfékezésében segédkeztek a szentmihályfai önkéntesek is. A tüzet két magas nyomású C tömlővel és egy D tömlővel oltották, miközben a környékét is folyamatosan locsolták, hogy a lángok ne terjedhessenek tovább.

Kedrová kifejtette, hogy a tüzet emberi mulasztás, gondatlanság okozta.

(para)