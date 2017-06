Szeptemberben jelenik meg az új Foo Fighters-lemez

Dave Grohl és csapata, amely jövő hétfőn Budapesten koncertezik, először dolgozik együtt Greg Kurstin producerrel, aki korábban P!nk, Sia és Adele mellett dolgozott. A Concrete and Gold három évvel követi a legutóbbi anyagot, a Sonic Highwayst - közölte a Sony Music magyarországi promócióját ellátó Hear Music Hungary az MTI-vel.

"Egy minden eddiginél monumentálisabb megszólalású Foo Fighters-lemezt akartam. Egy gigantikus rockalbumot Greg Kurstin dallamvilágával és hangszerelési megoldásaival, mintha a Motörhead elkészítette volna a saját verzióját a Beatles Bors őrmesteréből" - fogalmazott a 48 éves Dave Grohl az albumról.

A lemezről június elején kislemezen megjelentetett Run című dal kiválasztása jelezte, hogy a Concrete and Gold albumra a csapathoz mérten is szokatlanul súlyos gitártémák kerültek, de nem hiányoznak a fülbemászó harmóniák sem. Dave Grohl négy évvel ezelőtt, autóvezetés közben hallotta a rádióban Greg Kurstin Bird & The Bee elnevezésű zenekara Again & Again című dalát, és rögtön beleszeretett a számba.

A producernek korábban nem volt köze a rock/metál zenéhez, mint ahogy Grohlék sem vontak be eddig a munkába pop vonalon mozgó szakembert. A kész anyag keverését a Radiohead anyagai mellett bábáskodó Darrel Thorp végezte.

Az amerikai rajongók október 7-én, a kaliforniai San Bernardinóban a Cal Jam 17 elnevezésű koncerten hallhatják először a Concrete and Gold anyagát. Az egész napos eseményen a Foo Fighters mellett a Queens of the Stone Age, a Kills, a Cage The Elephant és Liam Gallagher is színpadra lép.

A Foo Fighters június 26-án húsz év után tér vissza a magyar fővárosba, ahol a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet. A mostani turnén a zenekar műsorának gerincét rockhimnusszá vált dalaik, köztük az Everlong, a Monkey Wrench, a My Hero, a Learn To Fly, az All My Life, a Best of You, a The Pretender, a Walk és a Something From Nothing alkotják.

A zenekart 1994-ben alapította a Nirvana dobosa, Dave Grohl, miután kultikus együttesének frontembere, Kurt Cobain öngyilkosságot követett el. A Foo Fightersben Dave Grohl gitározik és énekel, mellette Nate Mendel játszik basszusgitáron, Pat Smear gitáron, Taylor Hawkins dobol és ütőhangszereket szólaltat meg, Chris Shiflett gitározik és vokálozik, Rami Jaffee pedig billentyűs hangszereken játszik. A zenekar 1995-ben jelentette meg debütáló lemezét Foo Fighters címmel, azóta még hét albumot készített, a legnagyobb fesztiválok, stadion- és arénaturnék állandó szereplője.

A csapat 11 Grammy- és 4 Brit Awards zenei díjat kapott eddig, és több mint 25 millió lemezt adott el világszerte. A Foo Fighters, amely 1997 augusztusában fellépett a Sziget fesztiválon, idén a Roskilde Festivalról érkezik Budapestre.

