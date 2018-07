Szerdahelyen mikor szaporodnak el a ploggingolók?

Pedig nem is új fogalomról van szó, Svédországban évtizedek óta vannak, akik űzik ezt az egészséges + környezetszépítő tevékenységet, még ha nem is nevezték ezen a néven, de a sajtó idén kapta fel végérvényesen a ploggingot. Bár terjed ez a fajta környezetbarát sporttevékenység, a wikipédián egyelőre csak 4 nyelven - köztük például csehül is - jelenik meg, miről is van szó.

A kifejezés maga a jogging és a svéd „plocka upp”, azaz felkapás szóból jön, és tényleg azt jelenti, ami elsőre bevillan: kocogás közbeni vadászás a hulladékra. A ploggingolók rendszerint azt mondják, hogy ezzel nemcsak a kocogóútvonaluk szépségéért tesznek, de edzésnek is jó, ha a futást időnként megszakítva guggolnak egyet.

A profi ploggingolók általában egy közepes műanyagzacskóval a kezükben indulnak el, sokaknál pedig gumikesztyű is akad.

