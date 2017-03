Széthullás előtt áll az EU?

Lubomír Zaorálek szerint súlyos problémát okoz az unión belüli szabad mozgás elve, amely végül fel is bomlaszthatja a szervezetet.

"Mi ugyan azt hangoztatjuk, hogy tiszteletben kell tartanunk a szabad mozgást és a többi dolgot, amelyek miatt képletesen szólva keresztre is feszítenénk magunkat, de az eredmény az lesz, hogy ezen elvek miatt az unióban elkezdődhet a felbomlás" - mondta Lubomír Zaorálek abban az interjúban, amelyet hétfőn közölt a Hospodárské Noviny című cseh gazdasági és politikai napilap.

A cseh diplomácia vezetője úgy látja: az Európai Uniónak ma nincsenek eszközei a lakosság meggyőzésére arról, hogy "működőképes és hatékony szövetség".

Lubomír Zaorálek szerint ezért kompromisszumra lenne szükség az Európai Unió alapelveit illetően. Úgy véli, az állam azért van, hogy biztosítsa lakossága biztonságát, és ellenőrizze, ki léphet be a területére. "Ma a polgárok nem ismerik el, hogy egy adott államon kívüli erő bármit is diktáljon. Nálunk hasonló a helyzet. Az emberek azt gondolják, hogy senki sem írhatja elő nekünk, kit fogadjunk be országunkba, és a nép akaratát tiszteletben kell tartanunk" - szögezte le.

A miniszter szerint Csehországba csak a képzett munkaerőt lenne szabad beengedni, s el kell kerülni, hogy az országban problémás "népcsoportok" alakuljanak ki, ahogy az Németországban vagy Hollandiában történt. Zaorálek megérti a briteket, hogy az EU-ból való kilépés mellett szavaztak. "Amennyiben kétmillió ember jön hozzátok Keletről, akik elveszik a munkát, a társadalmi segélyeket és más dolgokat, ezerszer mondhatják saját lakosságuknak, hogy szokják meg ezt. Azok nem fogadják el, mert nyilvánvalóan valami elromlott, és nem mondtunk igazat" - fejtette ki véleményét a cseh külügyminiszter.

Zaorálek bírálta Jean-Claude Junckert, az Európai Bizottság elnökét, aki szerinte nemigen akar foglalkozni az EU keleti és nyugati fele közötti problémákkal. "Zavar engem, hogy a bizottságnak olyan elnöke van, akinek telefonjában ott van az EU-t alapító hat tagállam képviselőjének a telefonszáma, de Kelet-Európába csak akkor jön, amikor Szlovákia a soros elnök" - jegyezte meg a cseh diplomácia vezetője.

MTI