Sziget - Az Interpol mellett jön a Kasabian, Flume és Jamie Cullum is

Mások mellett az Interpol, a Kasabian, Flume, a Billy Talent és Jamie Cullum is fellép az idei 25. Sziget fesztiválon augusztus 9. és 16. között - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

Koncertet ad a Szigeten napjaink egyik legsikeresebb brit együttese, a jelenleg hatodik albumán dolgozó Kasabian. A legfontosabb brit zenei díjakat már mind bezsebelő leicesteri zenekar legutóbb 2015-ben játszott a Hajógyári-szigeten.

Szintén jön a fesztiválra az elektronikus zenei élet egyik legnépszerűbb fiatal dj-producere, az ausztrál Flume, és visszatér az atmoszferikus, sötét tónusú gitárzenét játszó amerikai Interpol, amely már 2011-ben és 2016-ben is járt a Szigeten. Az Interpol turnéja során végigjátssza tizenöt évvel ezelőtt megjelent első lemezét, a Turn On the Bright Lights-ot.

Biztosan fellép az egyik legismertebb kanadai zenekar, a Billy Talent, amely 2010-ben mutatkozott be a Szigeten, három évvel később pedig a soproni VOLT Fesztiválon adott műsort. Koncertet ad a tehetséges brit dzsesszénekes, Jamie Cullum (ő a tavalyi VeszprémFest egyik sztárja volt), az elektropopban utazó brit dalszerző-előadó Charli XCX, először érkezik Magyarországra a bluesos-garázsrockos amerikai Kills, az elektro-indie-t képviselő brit Metronomy és a karcos rockos hangzású amerikai Pretty Reckless is.

A hiphopsztárok közül a detroiti Danny Brown, az indie-funk frontról a londoni Crystal Fighters (2012 és 2014 után ismét), a ska-punk mezőnyben az orosz Leningrad (ők tavaly is voltak), de itt lesz a pszichedelikus rockot képviselő ausztrál Jagwar Ma is.

A januári groningeni Eurosonic fesztiválon a fellépők kedvenc fesztiváljának választott Szigeten az elektronikus zenei felhozatalt erősíti idén (2014 után ismét) a brit Clean Bandit, jön a berlini Fritz Kalkbrenner (tavaly a Balaton Soundon játszott), a norvég dj-producer Cashmere Cat, a holland dj duó, Sunnery James & Ryan Marciano és a holland Maurice West is.

