Sziget - Társadalmi célú üzeneteket is népszerűsítenek

Az idén 25 éves Szigetre, amely augusztus 8-tól 15-ig tart, életre hívták a Love Revolution kampányt, amely a programkínálatra is hatással van. A kezdeményezés főbb céljai közé tartozik az erőszak- és félelemnélküliség, az élhető Föld, az alapvető emberi jogok érvényesülése, az előítéletek, a kirekesztés megszüntetése - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

Az Afro-Latin-Reggae Faluban például például One hour - One love címmel naponta kezdődnek beszélgetések, melyek témái - egyebek mellett - az ökoszisztéma megóvása, a környezettudatos fogyasztás és életmód, a klímaváltozás, de vizsgálják a rasszizmus és tolerancia, nacionalizmus és multikulturalizmus, migráció és integráció kérdéseit is.

Az egyik leglátványosabb program a Szigeten a Nagy Utcaszínház. Idén a Wired Aerial Theatre angol társulat As the world tipped című előadása is látható lesz, mely a környezettudatosság fontosságára hívja fel a figyelmet.

A Sétáló utcaszínházak közt érkezik a Kamchátka társulat, előadásuk az emberi jogokkal is foglalkozik. A Sátor határok nélkül a budapesti Néprajzi Múzeum és a párizsi Musée national de l'histoire de l'immigration (Nemzeti Bevándorlástörténeti Múzeum) közös programhelyszíne, ahol a téma a menekülés és befogadás, közösség és család, szerelem és szex, beavatás és beavatkozás lesz.

Az ArtZone helyszínén újrahasznosított anyagokból készülnek tárgyak, felhívva a figyelmet a környezettudatos életmódra és az ökológiai lábnyom csökkentésének fontosságára.

(MTI)