Szigorítanák a bevándorlók befogadási feltételeit a csehek

Az újság szerint a Csehországba munkavállalás céljából érkező külföldi állampolgároknak eddig egyetlen kötelességük az volt, hogy vizsgát tegyenek a cseh nyelvből. Alapvetően azt kellett bizonyítaniuk, hogy szóban és írásban képesek lesznek megértetni magukat a cseh környezettel.

A jövőben kötelezően egy integrációs tanfolyamot is el kell végezniük, ami eddig csak önkéntes volt. A tanfolyam el nem végzése esetén több ezer koronás büntetést kellene fizetniük.

"A külföldieknek kell alkalmazkodniuk a mi életformánkhoz, nem pedig nekünk az övékéhez. Bizonyos szinten ismerniük kell a cseh nyelvet, és azokat a feltételeket, amelyek alapján a társadalom működik" - mondta a lapnak Ondrej Benesík, a képviselőház európai ügyekkel foglalkozó bizottságának az elnöke. Megjegyezte: ugyanakkor óvatosságra is szükség van, nehogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntsék, hogy a túlzott szigorral olyan személyeket is elutasítsanak, akikre az államnak nagy szüksége lenne.

A belügy ugyanakkor azt is javasolja, hogy a külföldiek integrálását elősegítő központokat a civil szféra helyett az állam működtesse. A jövőben minden régióban működne egy ilyen központ.

A kormány a módosítások alapján lehetőséget kapna arra, hogy kvótákban határozza meg, hány szakemberre van szükség bizonyos szakmákban.

A gazdasági bevándorlás szabályozására a cseh belügy szerint azért is szükség van, mert külföldön egyre nagyobb az érdeklődés a hosszú távú csehországi munka vagy vállalkozásalapítás iránt. Míg 2014-ben háromezer ilyen kérvényt kaptak a cseh hatóságok, 2016-ban már kilencezret.

"A gazdasági migrációt, hogy az valóban segítséget jelentsen az adott ország gazdasága számára, az államnak kell irányítania" - mutatott rá Benesík.

A Právo úgy értesült, hogy a cseh kormány szeptember végén vitatja meg a belügyminisztérium által már elkészített törvénymódosító javaslatot.

Csehországban jelenleg több mint félmillió külföldi állampolgár él és dolgozik hosszú lejáratú engedéllyel.

