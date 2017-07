Sziklakerti növénykalauz – virágzó évelők az egész évben (2. rész)

Folytatjuk barangolásunkat a sziklakerti növények világában. Az 1. részben már leírtam a rövid bevezetőt, mi mindenre jó odafigyelni egy sziklakert építésénél, és a gazdagabbnál gazdagabb évelő szortimenten kívül hangsúlyt fektettem a díszfüvek és a hagymások (nárcisz, kerti sáfrány) tulajdonságaira is. Ez most sem lesz másképp, a cikk végére egy csomó új növénnyel gazdagothat fajtajegyzékük és az ismertetőknek köszönhetően könnyedén telepíthetnek átgondolt sziklakertet saját virágzási időbeállítással. A kombinációk száma szinte végtelen.

Hogy ebben a cikkben is okosodjunk picit azon kívül, hogy a növényekkel ismerkedünk, röviden bemutatom milyen környezetet is kedvelnek a sziklakerti növények.

Vízigény: Igyekszem olyan növényválasztékot összeállítani, amely vízigénye valóban minimális. A természetes csapadék általában elég nedvességet biztosít sziklakerti növényeink számára. Öntöző, csöpögtető egységet semmiképp nem kötelező a növények mellé fektetni, elég ha a nagyon nagy nyári aszály idején itt-ott pótoljuk a vízhiányt.

Talaj: Szinte az összes sziklakerti növény főbb igényei közé tartozik a jó vízáteresztő talaj (a többlet víz rövidebb idő alatt is képes elszivárogni a talaj alsóbb rétegeibe). A megfelelő mennyiségű víz a talajban fontos a növények számára, viszont legalább ilyen fontos szerepet vállal a megfelelő mennyiségű levegő is. A növények nagy része nem tolerálja a pangó vizet, lényegesen redukálódik fagytűrő képességük, rossz esetben tőrothadáshoz is vezethet. Amennyiben tömött, rossz vízáteresztő képességű a sziklakerti talaj, könnyedén javíthatunk rajta szerves komposzttal, apró mosott kaviccsal, vagy homokkal.

További környezeti feltételek: Ahogy már többször is írtam, a sziklakertben igénytelen növényekkel van dolgunk. Nem fontos a szélvédett hely, nem kell különböző, hozzáadott tápanyaggal bíró földkeverékeket használnunk ültetésnél és a fagyok sem okozhatnak komolyabb károkat (kb. -20°C-ig). A maximális virágzásért a napsütéses fekvést tudom még ajánlani (legideálisabb a dél-kelet felé néző sziklakert), ha lehet ilyen helyekre tervezzük sziklakertünket.

Az első cikkben viszonylag korai virágzású növények kerültek bemutatásra, most picivel későbbi, főleg júniustól virágzó évelőkről lesz szó. A cikk végén felsorolt hagymások viszont a korai fajták közé tartoznak majd ebben a részben is. A bevett módszer szerint az első korai évelők virágzásáig díszítik a kertet (vagyis cca. április végéig-május elejéig)

Évelő virágzó szortiment:

Varjúháj (Sedum acre)

Képen: Sedum acre "Aureum"

Májustól júniusig borítja be sűrűn apró csillag alakú virágokkal a sziklakertet. Az év többi részében is dekoratív marad pikkelyszerű, hengeres leveleinek köszönhetően. Teljesen igénytelen növény.

Viszonylag gyorsan terjed.

Magasság: 5-15cm

Virágzás: V. - VI.

Kerti kakukkfű (Thymus vulgaris)

Képen: Thymus vulgaris - betakarítás

Aromatikus, sűrűn virágzó, alacsony, bokros növekedésű évelő, amit már ősidők óta előszeretettel használnak illóolajként, fűszernövényként és nem utolsó sorban gyógynövényként. Görögországban a vitézség szimbólumaként tekintettek rá, Franciaországban pedig a hazai konyha egyik stílusjegyévé vált.

Könnyen termeszthető, szárazság- és fagytűrő növény. Az apró, rózsaszín-halványlila virágok május végén-június elején nyílnak. Ilyenkor a legjobb betakarítani a kakukkfű felhasználásra/szárításra kívánt részeit, ugyanis ebben az időben a legintenzívebb a benne található illóolajok és flavonoidok hatása.

A több éves növényeket rendkvül jól lehet szaporítani tőosztással. Színesebbé és hasznosabbá teszi sziklakertünket. Alakítás nélkül talajtakarót is képezhet.

Virágzás: VI. – VII.

Magasság: 20-30cm

Tollas szegfű (Dianthus plumarius)

Képen: Dianthus plumaris "Rose de mai"

Kedvelt alacsony termetű talajtakaró, örökzöld évelő. Gyönyörű színfoltokat alkothatunk gazdagon nyíló virágaival, melyeket ha elvirágzásuk után eltávoltítunk, meghosszabbíthatjuk a szegfű további virágzását.

Igénytelen, szárazságtűrő növény. Fűszerű levele télen is díszít.

Virágzás: V. – VIII.

Magasság: 20-30cm

Kövirózsa (Sempervivum)

Extrém túlélőként is tekintenek rá a sziklakertekben, rendkívüli igénytelensége miatt. Szinte bárhol megél, viszont ő is inkább a napfényt kedveli. Karakteres formájának köszönhetően érdekes mozaikokat formálhatunk, ha több fajtáját is felhasználjuk (pl. Sempervivum montanum, "Red King", "Silver Angel", Sempervivum arachnoideum), ezek ma már kaphatók különböző kevert csomagokban.

Csillag alakú virágaik júniustól egészen júliusig nyílnak (viszont több évre van szükségük, mire elérik a virágzóképes kort).

TUDTA? A kövirózsa levelében található folyadékot gyulladásgátlóként, krémekbe keverve használják.

Magasság: 5-15cm

Virágzás: VI. - VII.

Dalmát harangvirág (Campanula portenschlagiana)

Képen: Campanula portenschlagiana

Gyors növekedésű, terebélyes évelő. Kékeslila vagy lilás-rózsaszín (fehér virágú is elérhető), tölcsérformájú virágaival 15-20cm magasságú párnát képez az ágyásokban szinte az egész nyár folyamán.

Nem csak sziklakertekben, de falak mentén, szegélyvirágként, balkonnövényként is jól alkalmazható. Nem kifejezetten igényes növény, de a nagy nyári aszályok idején ajánlott öntözni. Teljesen fagytűrő.

Magasság: 15-20cm

Virágzás: VI.- VIII.

Ligeti Zsálya (Salvia nemorosa)

Képen: Salvia nemorosa "Blue queen"

Tömérdek virágfüzérrel gazdagíthatjuk kertünket, ha ezt a rendkívül attraktív fajta zsályát ültetjük. Magasabb bokrot alkot mint az előző növények, aromás virágai pedig májustól júniusig nyílnak. SŐT! Agusztusban és szeptemberben mégegyszer megajándékoz minket virágaival.

Remek kombinációt alkot a többi virággal, annál inkább a különböző díszfüvekkel.

Magasság: 40-50cm

Virágzás: V-VI , VIII-IX

Díszfüvek:

Hibrid Nádtippan (Calamagrostis x acutiflora "Karl foerster")

Karcsú bokorrá fejlődő, keskeny levelű díszfű. 150-180cm magasra is megnő, júniustól augusztusig virágzik. Télen is dekoratív.

Deres Csenkesz (Festuca glauca)

Dekoratív 20-30cm magas, télálló, acélkék díszfű. Májustól júniusig virágzik (halványsárgán). Jól kombinálható a sziklakerti virágokkal, de más díszfüvek előterében is remekül mutat.

Tápdús talajon bezöldül. Tavasszal 2-3 cm-re visszavágjuk.

Kiegészítő hagymások:

Apró Nőszirom (Iris pumila)

Az egyik legkisebb nősziromféle, társaival ellentétben szárazságtűrőbb. Április elejétől virágzik. Gazdag színváltozatokban kapható - lila, kék, bíbor, sárga, fehér, zöldesfehér, bordó, stb. Nagyobb csoportokba ültetve mutat igazán jól.

Magasság: 20 cm

Virágzás: IV. - V.

Füzéres Sáfrányfű (CROCOSMIA x crocosmiiflora)

Képen: CROCOSMIA x crocosmiiflora "Mephistopheles"

Igen egzotikus látványt nyújtó, fréziára emlékeztető virágok, kardformájú levelekkel. Dél-Afrikából származik, vágott virágként is használják. Szárazságtűrő növény, de az időnkénti öntözést meghálálja.

Fagymentes helyen átteleltethetők a felszedett gumók.

Magasság: 60-120cm

Virágzás: VIII. - IX.

