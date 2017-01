SZÍRIA: Legalább 43-an meghaltak egy pokolgépes robbantásban

Az üzemanyag-szállító teherautóba rejtett pokolgépet a török határ közelében lévő Azáz város egyik piacán, egy bírósággal szemben robbantották föl. A halottak között legalább hat lázadó fegyveres van, soknak a kilétét egyelőre nem ismerik. A sebesültek száma több tucatnyi.

Az Anadolu török hírügynökség idézett egy azázi orvost, aki szerint a halottak száma elérheti a hatvanat is. A robbanást a török határ túloldalán lévő Kilis városban is lehetett hallani - jelentette a Dogan hírügynökség. Kilis kórházában felkészültek arra, hogy sebesülteket fogadjanak Azázból, és az Anadolu szerint 23 embert már át is szállítottak oda.

A robbantás elkövetőjeként egyelőre nem jelentkezett senki, de több hasonlót hajtott már végre a környéken az Iszlám Állam. Azáz a Törökország támogatta, több lázadócsoport alkotta Szabad Szíriai Hadsereg nevű szervezet egyik erőssége. Ennek a koalíciónak török katonai segítséggel sikerült elűznie az Iszlám Államot a határ térségéből.

A török hadsereg közölte szombaton, hogy támogatásával a lázadók az utóbbi 24 órában 21 dzsihadistát öltek meg harcban különböző helyszíneken. Török harci gépek pedig az Iszlám Állam 12 épületét, illetve járművét semmisítették meg.

A december 30-án életbe lépett tűzszünet ellenére - amely az Iszlám Államra nem vonatkozik - összecsapások voltak szombatra virradóan Damaszkusz környékén, és ezekben meghaltak kilencen, köztük két civil - közölte az OSDH. A szíriai kormányerők és lázadók közötti harcok egy olyan körzetben - Vádi Barad - folytak, amely a lázadók kezén van, és amely a fővárosnak és környékének fő ivóvízforrása. Damaszkuszban december 22-e óta szigorúan korlátozzák az ivóvízhasználatot, mert a Vádi Barad-i víz olajjal szennyezett. A kormány azzal vádolja a lázadókat, hogy szándékosan szennyezik a vízforrást, a lázadók szerint azonban a légierő bombázásai tönkretették a vízművet, azért ihatatlan a víz.



MTI/para