Szkripal-ügy: Nagyon ritka idegmérget adtak be a britek orosz kémjének

Theresa May miniszterelnök óvatos, országnevet nem említő utalást tett a szankciók lehetőségére abban az esetben, ha kiderülne, hogy valamely külföldi állam áll a gyilkossági kísérlet mögött, Gavin Williamson védelmi miniszter ugyanakkor nem titkolta, hogy Oroszország felelősségét sejti az incidens hátterében.

Amber Rudd belügyminiszter a BBC rádiónak nyilatkozva csütörtökön - az eddigi hivatalos nyilatkozatoknak megfelelően - továbbra sem volt hajlandó felfedni, hogy pontosan milyen hatóanyaggal követték el a mérgezéses támadást.

Nem sokkal később, a londoni alsóház képviselőinek adott tájékoztatásában - a brit kormány tagjai közül nyilvánosan elsőként - megnevezte a gyilkossági kísérlet két célpontját, mondván: "úgy tudni", hogy a sértettek egyike a 66 éves Szergej Szkripal, a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynöke, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese, aki 2010-ben, egy orosz-amerikai kémcsere során Nagy-Britanniában telepedett le, a másik pedig a volt kettős ügynök 33 éves lánya, Julija Szkripal.

A brit sajtó a vasárnapi incidens ismertté válása után néhány órával már tényként közölte a sértettek kilétét.

A mérgezéshez használt szerről a belügyminiszter a BBC-interjúban és alsóházi nyilatkozatában is csak annyit árult el, hogy "nagyon ritka" idegméreg-hatóanyagról van szó.

A BBC szakértői forrásokból származó csütörtöki értesülése szerint az elkövetők nem szaringázt alkalmaztak - ilyen anyagot tartalmazó vegyi fegyvereket vetettek be emberi jogi szervezetek gyanúja szerint a kormányhű erők az elmúlt években a szíriai polgárháborúban, és ezt használták a tokiói metróban 1995-ben elkövetett vegyi támadás végrehajtói is -, és nem is VX idegmérget, amellyel a vizsgálat szerint Kim Dzsong Un észak-koreai vezető féltestvérét tavaly Malajziában meggyilkolták.

A BBC forrásai szerint e hatóanyagoknál is ritkább, nehezebben hozzáférhető idegmérget használtak a Salisbury városában vasárnap elkövetett gyilkossági kísérlet végrehajtói.

Arra a kérdésre, hogy ha bizonyítékok merülnek fel Oroszország felelősségére, a brit kormány készen állna-e intézkedésekre Moszkva ellen, a brit belügyminiszter a csütörtöki BBC-interjúban csak annyit mondott: ha a brit hatóságok összegyűjtöttek minden bizonyítékot arról, hogy "egyáltalán mi történt", akkor majd "megneveznek valakit" az incidens felelőseként, "ha ezt helyénvalónak találják".

Amber Rudd hangsúlyozta: ebben az ügyben "hideg fejjel" kell eljárni, "híresztelések helyett tényekre támaszkodva".

Theresa May miniszterelnök úgy fogalmazott az ITV brit kereskedelmi televízió csütörtöki hírműsorában, hogy a brit kormány "cselekedni fog, ha cselekvésre lesz szükség", és megteszi "a megfelelő lépéseket", ha az bizonyosodik be, hogy az incidensért "valamely állam" felelős.

May sem volt hajlandó azonban találgatásokba bocsátkozni arról, hogy Oroszországot terheli-e a felelősség.

Gavin Williamson védelmi miniszter ugyanakkor - szintén az ITV-nek nyilatkozva - kijelentette, hogy Oroszország "egyre nagyobb fenyegetést jelent, egyre agresszívabb".

Williamson szerint Londonnak változtatnia kell e jelenség kezelési módján, mivel Nagy-Britannia nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy "egy másik ország játékszerévé válik".

Mark Rowley, a Scotland Yard terrorelhárító szolgálatának parancsnoka előző esti londoni sajtótájékoztatóján jelentette be hivatalosan, hogy a rendőrség idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérletként kezeli az incidenst. Rowley kijelentette azt is, hogy a szakértők azonosították a hatóanyagot, de annak pontos mibenlétéről - azon túl, hogy idegméregről van szó - ő sem adott további tájékoztatást.

A helyszínre elsőként érkező, szintén súlyos mérgezést szenvedett rendőr, Nick Bailey állapotáról a csütörtöki BBC-interjúban Amber Rudd belügyminiszter azt mondta: Bailey nem szorul intenzív ellátásra, kapcsolatban van és beszél a környezetében lévő emberekkel. "Ez azonban nem jelenti azt, hogy állapota ne lenne súlyos, továbbra is súlyos állapotban kezelik, az egész helyzet súlyos" - tette hozzá.

