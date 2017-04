Szlovák, magyar - két jó barát

A hosszú évek óta legnagyobb támogatottsággal rendelkező kormánypárt népszerűsége megingathatatlan, jöhet itt korrupciós vád, vagy akármi más. Az Európai Parlament meghatározó frakciója a kezdetektől mindig kiállt a miniszterelnök tömörülése mellett, bár néha csipesszel az orrán. Most a kellemetlen érzéseket keltő Moszkva-szimpátia csípi a nózit. A lakosság meg inkább Nyugat-párti, de jobb ma egy rezsimorzsa, mint holnap egy, túlzok: európaibb színvonal.

Félünk a migránsoktól, fentről táplálják is rendesen az elemi ösztönt. Ahogy a csövön kifér. És éppen így ömlik a lóvé a jogász végzettségű, fociszerető kormányfő falujába is. Ez nem is tetszik mindenkinek, de az ellenzék romokban. Ami még megmaradt belőlük, az rendíthetetlenül forgácsolódik tovább: havonta alakulnak jobbító szándékú pártok. Csak győzzék regisztrálni őket.

Aztán jön egy-két alig ismert fiatal, és ezreket visz ki az utcára. Vicces transzparensek mindenütt, megy a móka: le a mutyival, meg a hatalomban eltespedtekkel! Két tüntetés között meg az ország irányultságára fogékony választók arra várnak, hogy az alkotmánybíróság miként dönt az éppen legaktuálisabb közpolitikai kérdésben. A taláros testület egyik-másik tagját egészen konkrét párttal lehet összefüggésbe hozni. Nem babra megy a játék. A párhuzamos valóság egyik érintett országában – Szlovákiában és Magyarországon - sem.

Kárpát-medencei eme vadregényes táj. Tán csodálatos. De lehetne szerethetőbb.