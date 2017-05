Szlovák-magyar védelmi együttműködésről egyeztettek Budapesten

Peter Gajdoš Simicskó István honvédelmi miniszter meghívására érkezett Budapestre.

A találkozó után Simicskó István az MTI-nek kiemelte: történelmi csúcson vannak a magyar-szlovák kapcsolatok, és a katonai együttműködés is kimagasló. A tanácskozáson közös gyakorlatokról és kiképzésről döntöttek, és kifejezték elkötelezettségüket a V4-es együttműködés továbberősítésére. A szlovák védelmi miniszter úgy döntött, hogy a Budapesten működő NATO Egészségügyi Kiválósági Központ szlovák helyeit feltöltik - jelezte.

Simicskó István kiemelte: látják, mik történnek Nyugat-Európában, szinte napi hírek vannak terrorcselekményekről. Megállapították, hogy Európa és a világ biztonsági helyzetét ugyanúgy ítélik meg, ugyanolyan veszélyeket látnak benne. A migráció és a terrorizmus kéz a kézben jár - jegyezte meg. Egyetértettek a külső határok, a schengeni határok védelmének fontosságában és abban, hogy a válságövezetekben kell a konfliktusokat kezelni. Simicskó István egyúttal megköszönte Szlovákiának a Magyarország déli határvédelmében nyújtott segítségét.

A miniszter kitért arra is, hogy Brüszelben és másutt is azt kell képviselni, hogy összefognak, együttműködnek. hasonló módon kezelik a biztonságot veszélyeztető helyzetek megoldását. Fontos, hogy ez a "közép-európai gondolkodásmód, világlátás" minél erősebb legyen az Európai Unión belül is. Ebben elkötelezettek vagyunk - szögezte le Simicskó István. A térségben, a régióban példaértékű együttműködést tudnak felmutatni Európa más régiói számára is - emelte ki a miniszter hozzátéve: ezért szándékuk, hogy továbberősítsék a V4-es együttműködést.

Peter Gajdoš az MTI-nek elmondta: sok fontos kérdést tárgyaltak meg magyar kollégájával a világ és Európa biztonsági helyzetéről, köztük a terrorizmusról, az illegális migrációról és az extremizmusról. Kifejtette: a terrorizmus is kiemelt téma volt a tanácskozáson. A szlovák védelmi miniszter elismerően szólt a magyar szerepvállalásról a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet elleni küzdelemben, hozzátéve: Szlovákia is tervezi, hogy például kiképzéssel segítse a nemzetközi koalíciót.

Gajdoš kiemelte: mindkét ország tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak és a V4-es együttműködésnek is. "Transzatlanti és proeurópai irányultságunk teljesen egyértelmű" - fogalmazott.

A kiváló együttműködés példájaként kiemelte a V4-es harccsoportot, amelyben közös kiképzésekben dolgoztak együtt a négy ország katonái. A szlovák miniszter szólt a balti államokkal való együttműködés fontosságáról is. Azt mondta: szeretnének állandó részvétellel jelen lenni ezekben a tagállamokban, hogy biztosítsák "egy esetleges támadással szembeni" elrettentést, védjék a NATO keleti szárnyát.

