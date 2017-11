A szlovák Statisztikai Hivatal főmunkatársa szexuálisan zaklathatta kolléganőit

Kolléganői azt állítják, a melleiket fogdosta, erotikus képeket mutogatott és különböző szexuális ajánlatokat tett nekik. Most veszélyes zaklatással vádolják, februárban bírósági tárgyalás vár rá.

A szlovák törvénykezés nem ismeri a szexuális zaklatás fogalmát, legközelebb a veszélyes zaklatás vétsége, illetve a kényszerítés bűnténye áll hozzá. A szexuális zaklatásról említést tesz az antidiszkriminációs törvény, a SME azonban pszichológust, szexológust és aktivistákat is megszólaltatva közölte, hogy a szexuális felhanggal történő viselkedést nehéz meghatározni, mivel az emberek ezt különbözőképpen érzékelik.

Robert Máthé pszichológus szerint azt, ami az egyiknek még tetszik, a másik már zaklatásnak vagy tiszteletlenségnek tarthatja.

A ma 64 lves Nešport 2014-ben már meggyanúsította a rendőrség azzal, hogy szexuális ajánlatokat tett kolléganőinek. Nem egyszeri esetről volt szó, hanem hosszan tartó zaklatásról. Az esettel akkoriban a Markíza is foglalkozott.

A SME megszólította a Statisztikai Hivatalt, melynek szóvivője, Marián Jánošík megerősítette, hogy egy alkalmazottjukról van szó, de csak a gyanúsított nevének közlése nélkül.

A gyanúsított ügyvédje, Peter Vačok úgy vélte, még ha van is igazságtartalma annak, amit a kolléganők állítanak, nem zaklatás vétségéről van szó. Ezzel a bíróság is egyetértett, és az ügyet közigazgatási eljárás alá vonták. Az ügyész azonban panaszt nyújtott be, a kerületi bíróság pedig annak megfelelt, így az ügy visszakerült a bíróságra, a főtárgyalás február 6-án lesz.

A hivatali tisztviselőt egy évig terjedő börtön fenyegeti.

