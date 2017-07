Szlovákia köteles több ezer eurós kártérítést fizetni a kassai robbantónak

A Szlovák Köztársaságnak 6500 eurós kártérítést kell kifizetnie, emellett 9 000 eurót a tárgyalással kapcsolatos költségek kifizetésére. A pénzt a kártérítéssel kapcsolatos jogerős ítéletet követő 3 hónapban kell kifizetni.

Az „extrém állatvédőnek“ titulált Kucot több bűncselekményben is bűnösnek mondta ki a bíróság, köztük van az a 2011. December 28-i támadás, amikor is Kassán, a Fasizmus elleni harcok utcájában egy szemeteskukában bombát helyezett el, ami aztán fel is robbant. Szerencsére senki sem sérült meg, csupán anyagi kár keletkezett.

Kuc – akinek előzetes letartóztatását többször is meghosszabbították – ezen ügyét még nem zárták le Szlovákiában. A Kassai I-es számú Járásbíróság 2013-ban terorizmus vádjában 25 éves börtönbüntetésre ítélte Kucot. A férfi több helyen is fellebbezett a döntés ellen. Fellebezésében az állt, hogy mentális problémái miatt nem volt tisztában a cselekedetével. Azonban a szakértői vélemény szerint nem elmebeteg, csupán személyiségzavaros.

Ezután a Járásbíróság újfent 25 éves börtönbüntetésre ítélte őt. Kuc megint fellebezett.

TASR/para