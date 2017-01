Szlovákiai kontra magyarországi ingatlanpiaci helyzet

Az már csak természetes, hogy az bérlők vagy leendő tulajdonosok igényei igen széles skálán mozognak. Egyeseknek nagyon fontos, hogy legyen a lakás a valahol belvárosban, legyen parkoló és lift is, de a csendes környezet is elengedhetetlen, és persze a jó közlekedés sem utolsó. Mások élvezik a külvárosok, falvak nyugalmát, és inkább ingáznak többet, cserébe az alacsonyabb lakbérért vagy vételárért. Amennyi lakó, annyi elképzelés, így hát nem csoda, ha az ingatlanirodáknak bőven akad munkájuk.

Magyarországon a bérbeadó lakóingatlanok árai kisebb településeken 30 ezer forint környékéről indulnak (ezt leginkább 1-2 szobás panellakások esetében mondhatjuk el), azonban egy több szobás (pl. 5-7 szobás) budapesti luxus családi ház havi bérleti díja elérheti akár 960 ezer forintot is (egyes esetekben még kertész is jár a házhoz). Míg vidéken a lakóingatlanok vételára – kategóriától függően – nagy átlagban 8-20 millió között mozognak, addig Budapesten egy 60 nm-es lakás ára 34 millió forint körül alakul. A luxus kategóriájú ingatlanokért kért össze a csillagos éggel határos, hiszen a leendő tulajdonos egy ilyenért cserébe akár 300 millió forinttal is megrövidülhet.

Dunaszerdahelyen üzlethelyiséget 100-500 euróért bérelhetünk havonta, egy 100 négyzetméter körüli családi házért pedig 300-500 eurót kérnek el. Ha nincs szükség túl nagy helyre, ideális lehet egy egyszobás lakás is, melynek havi bérleti díja 200-300 euró körül mozog. Ha ingatlanvásárláson törjük a fejünket, 3 szobás, kb. 80 négyzetméteres lakásra 60-80 ezer eurót kell áldoznunk, egy 90-110 négyzetméterrel rendelkező családi házat azonban 100 és 150 ezer euró között kínál a piac.

Komáromban kiadásra szánt ingatlanok között bőven válogathatunk: az 1 szobás lakások bérleti díja 250 euró körüli, a nagyobb, 2-3 szobásoké pedig 350-600 euró is lehet. A családi házak kényelmét 200-1200 euróért élvezhetjük – ez természetesen méret és felszereltség függő. Ha nem csak bérelni, hanem megvásárolni szeretnénk valamilyen ingatlant, akkor jó, ha tudjuk, hogy a 1-2 szobás lakások árai átlagosan 20-30 ezer között mozognak, a családi házakért pedig 45, de akár 220 ezer eurót is elkérhetnek tőlünk.

Királyhelmec is kínál bőven lehetőségeket az érdeklődők számára. 1-2 szobás lakások bérleti díja 200-400 euró, de ilyet vásárolni sem rossz üzlet: már 10 ezer eurótól kezdődően találhatunk megfelelő ingatlant. Itt a családi házak szintén alacsonyabb árakon vásárolhatóak meg, akár 21 ezerért is a miénk lehet egy ugyan átépítésre szoruló, de hatalmas telekkel (1400 m2) rendelkező épület. A családi házak árait illetően az átlagár 45-55 ezer között alakul.

