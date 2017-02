Szokatlan mértékű radioaktív sugárzás van Európa nagy része felett!

A jód-131 izotópot, amely kis mennyiségben jelenleg az egész kontinens felett megtalálható, január elején Norvégiában vették észre. Eután terjed szét Európa felett.

A hatóságok január óta nem találták meg a szokatlan mértékű radioaktivitás forrását. Egy orosz atomrakéta titkos indításából is származhat vagy egy gyógyszerüzemből is kerülhetett a levegőbe az izotópból. A dolog azért is gyanús és érthetetlen, mert a jód-131 általában más radioaktív anyagokkal együtt jelenik meg, ezúttal viszont “csak” ez az izotóp van a levegőben.

A nukleáris biztonságért felelős francia IRSN szerint a mért értékek még az egészségügyi határérték alatt vannak, így a sugárzás nem veszélyes a szervezetre.

HVG