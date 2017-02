Szombathy Gyula 52 év után otthagyja a színpadot

“Eladtam a kis belvárosi lakásomat Pesten, és végleg leköltöztem Balatonalmádiba. Korábban évekig ingáztam a két város között, de belefáradtam. Minden szerepemet visszaadtam a Tháliában, és már csak egyetlen egy darabban lépek színpadra Veszprémben, a My Fair Ladyben. Nem való már nekem ez a nyüzsgés, és 72 évesen már nem akarok a színpadon bohóckodni. Ezt meghagyom a fiataloknak. Én már nem akarok szerepelni, ezt az elmúlt 52 évet is meg kell emésztenem. Sok minden történt velem fél évszázad alatt, most itt, a béke szigetén bőven van időm gondolkodni és merengeni a múltamon”