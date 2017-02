Támadnak a szuperbaktériumok, Szlovákiát azonban még nem fenyegeti veszély

Az olyan baktériumokat a legkönnyebb megölni, amelyek a bőrünk felületén találhatók – ehhez elegendő az alkohol is. A testünkben több milliárd hasznos és nem káros baktérium él, de itt van még a szuperbaktériumok csoportja is.

„Valóban léteznek olyan baktériumok, amik rendkívül ellenállóak, még a kolisztin ellen is, ami többé-kevésbé az antibiotikum olyan utolsó fajtája, ami minden ellen hatásos volt. Jelenleg azonban már a baktériumok olyan fajtái is megjelentek, amik ellen még ez a fajta antibiotikum is hatástalan” – tájékoztatott Lucia Birošová biokémikus.

Az amerikai Nevadában nemrég életét vesztette egy nő, akinek szervezetében olyan baktériumra bukkantak, ami ellenálló volt az antibiotikumok összes fajtájával szemben.

„Szlovákiában egyelőre nem találkoztunk olyan szuperbaktériummal, ami az összes elérhető antibiotikummal szemben ellenálló lett volna” – nyilatkozta Zuzana Drobová, a Közegészségügyi Hivatal sajtóosztályának munkatársa.

A szakértők szerint nem kell pánikba esni, de a problémával komolyan el kell kezdeni foglalkozni. „Sajnos meghalnak azok a páciensek, akiknek szervezetébe bejut ez a speciális baktérium. Véleményem szerint az elkövetkező öt évben sok ember meg fog halni” – tette hozzá Vladimír Krčméry professzor.

noviny.sk/para