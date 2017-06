Tameshiwari Keszegfalván – tizedszer

“Lehocký Milan polgármester megnyitója után kezdődött el sorozat a helyi Lőrincz Gyula Alapiskola tornatermében, ahol akadálypályát állítottuk fel a gyerekeknek. A nagyobbaknak az udvaron 2 kilogrammos súllyal kellett távolba dobniuk, volt továbbá deszkatörés ököllel, kézéllel és könyökkel.

A parkban íjász-gyakorlatokat tartottunk. Pontosan tíz órakor rajtolt el az első futó. A legkisebb gyerekek 2 kilométert, a 7–12 évesek 4 kilométert, a serdülők 13 éves kortól 5 kilométert futottak. A távon belül különböző erőnléti és ügyességi feladatokat teljesítettek a növendékek. A guggolásnál Cserepes Zoltán volt a legügyesebb – 70-et guggolt egy perc alatt.

Az ugráló kötélnél Markovics Ádám 175 ugrott egy perc alatt, és a pajzsátugrálásnál is ő bizonyult a legjobbnak. A kettlebell nyomásnál Trenčík Nikolas mozgatta meg a legtöbb súlyt – kereken egy tonnát, és a dombmászást is ő abszolválta a leggyorsabban. Az íjászatnál Pulay Attila lőtt a legtöbbet – 25 pontot. A törésnél – ököllel, kézéllel, könyökkel – pedig Ďuriček László volt a legeredményesebb, no és övé volt a legjobb futóidő is” – mondta el a Paraméternek Markovics János klubelnök, főedző.

A keszegfalvai Seishin Karate Klub sportolói összesen 18 első helyet szereztek a 23 kategóriából.

Első helyezettek:

Markovics Ádám, Markovics Áron, Laboda Réka (Keszegfalva), Tanító Péter, Szilágyi Virág, Szabó András (Ekel), Jóba Jázon, Kurcsík Márk (Csallóközaranyos), Benkóczky Péter, Benkóczká Dominika (Megyercs), Goda György, Bognár Krisztián, Cserepes Zoltán (Nemesócsa),

Nagy Róbert, Vígh Vviven (Ekecs), Szegfű Noel, Fekete Roland Kristóf, Czinege Richárd (Dunaszerdahely), Bugár Miklós, Menző Rebeka, Miklós Noémi (Satori Karate Klub), Csere Nóra, Ďuriček László (Shogai Komárom – HU).

A Polgármester-kupát Markovics Áron (Keszegfalva) nyerte el, aki nagyon szép eredményeket el – úgy hazai, mint nemzetközi szinten – a 2016/17-es versenyévben, és a keszegfalui kupán is első lett.

(lesz)