...és persze a csallóközi séf, aki mindezt elkészíti: Tatai Robi.

Tatai Robi: Rib-eye steak - Percek alatt a természetben

Hozzávalók:

• Rib-eye steak,

• paprika,

• paradicsom

• salátaszív,

• borecet,

• szalonnabőr,

• só.

A parázsló szabad tűzre grillrácsot helyezünk, amit finoman szalonnabőrrel kenünk meg. A steaket megsózzuk, és a rácsra fölé helyezzük. Amíg sül a steak, mellérakjuk a zöldségeket is - ezeket inkább húzzuk ki a szélére, nehogy túlgrilleződjenek. A húsnak nem kell sok idő, néhány perc múlva, amikor már megfelelő kéreg képződött az alján, átfordíthatjuk, és a zöldségeket is megforgathatjuk. A hús hőfokát és puhaságát az ujjunkkal is ellenőrizhetjük, amit ha megnyalunk érezhetjük a szalonna enyhe, de csodás, füstös ízét. Pár perc, és kész - a hús és a zöldség is. Jó étvágyat hozzá! :)

Tatai Robi

A fotóra kattintva KÉPGALÉRIA nyílik! (Fotó: Cséfalvay Á. András)

