A táv legyőzése volt a cél a Vascserkészen

Az állóképességet és kitartást igénylő verseny pénteken koraeste íjászattal kezdődött, ez alapján dőlt el a versenycsapatok indulási sorrendje. Az első csapatok éjjel fél kettőkor vágtak neki a Szepes-Gömöri-érchegység turistaútjain (Volovské vrchy) az 50 km-es gyaloglótávnak.

A csapatoknak a gyaloglótáv alatt kellett teljesíteniük a többi versenyszámot is: futás, úszás, evezés, kerékpározás, lövés. A táv tizenkettedik kilométerénél 1,5 kilométer futás, majd a tizenhetedik kilométernél a hűvös Bukóci (Bukevec) víztározóban a 800 méter evezés és 800 méter úszás következett. Ugyanitt a kerékpáros csapattag is nekivágott a saját teljesítendő távjának (40 kilométer) 1000 méter szintkülönbséget emelkedve. A lövészet a Lajoska menedékház közelében zajlott a huszonhetedik kilométernél.

A Kojsó (Kojšovská Hoľa) csúcsát érintve még egy Toldi-próba várta a karban erős csapattagokat, majd további két óra gyaloglás után érkeztek meg a célba. Legjobb idővel, 13 óra 54 perc alatt az egyik rimaszombati versenycsapat (Vetró – Retró veteránok) végzett az első helyen. A második helyet a fiatal marcelháziak (A két tökös meg a nők) szerezték meg, a dobogó harmadik fokára pedig a fiatalabb rimaszombati fiúk (Kitartók) állhattak.

„A vascserkész egy teljesítménytúra, ahol a cserkészek bizonyíthatják állóképességüket. Kihívás is egyben, hisz erre készülni kell, edzeni, így már maga a versenyre való felkészülés is sokat ad a résztvevőknek. A legtöbben azért jönnek, hogy legyőzzék a távot. Sokan azonban nem is a többi csapattal, hanem saját magukkal versenyeznek, hogy komfortzónájukból kilépve bebizonyítsák, hogy képesek ilyen teljesítményekre is. Megtehetnék ezt más túrákon is, épp ezért nagyon örülünk, hogy cserkészközösségben is meg tudunk valósítani egy ilyen megmérettetést” – mondta Szpisák Ádám, az SZMCS mozgalmi vezetője.

(szmcs-p)