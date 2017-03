Tavaszi rágcsálók a kertben

Beköszöntött a tavasz és vele együtt a jó idő, aminek nem csak a hobbikertészek örülnek, hanem az eddig télire elvackolt rágcsálók is, amelyek ilyenkor kellemetlen károkat okozhatnak a kertünkben és a növényeinkben, ha nem vagyunk elég óvatosak.

Kép: pixabay.com

Rágcsálók a kertben

Évekkel ezelőtt csak hírből és a mezőkről ismertük a rágcsálókat, a pocok, a hörcsög, a mezei egér főként a mezőkön és a szántóföldeken éltek, manapság azonban egyre gyakrabban találkozhatunk velük a konyhakertünkben, a veteményeseinkben és a ház körül is. A kertbe vagy annak közelébe települő rágcsálócsaládok rendkívül szapora voltuknak köszönhetően rövid idő alatt óriási károkat okozhatnak a megtermelt zöldségekben és még a díszkertben is. Megszabadulni tőlük nagyon nehéz, hosszú és ádáz "küzdelemben" lehetséges csupán.

Ahhoz, hogy hatásosan tudjunk védekezni ezek ellen a rágcsálók ellen, meg kell őket ismernünk: először is tisztáznunk kell, milyen rágcsálóval van dolgunk. A leggyakoribb fajták, amelyek a kertekben is megjelentek az utóbbi időben a mezei hörcsög, a mezei pocok, a mezei egér és a vakond (ez utóbbinak a jelenléte is bosszantó a kertben, mégis némiképp más, mint az első három fajta.)

Mindhárom rágcsáló igen szapora, ezért egyetlen család is hatalmas populációra duzzadhat rövid időn belül. Megjelenésükre elsősorban a kártételükből következtethetünk, a szemfülesebb kerttulajdonosok a földbe fúrt lyukakból, üregek jelenlétéből is gyanakodhatnak a nemkívánt kertbérlőkre. Mindenképpen rágcsálóra gyanakodjunk, ha félig megrágott kukoricacsöveket, eltűnő sárgarépát látunk. A legtöbb rágcsáló az esti sötétedéskor jelenik meg, és éjszaka aktívak, így nappal nehéz meglátni őket. A mezei egerek a pockokkal és a hörcsögökkel ellentétben nem alszanak téli álmot, ezért kártételükre egész télen számítanunk kell, ilyenkor ólakban, csűrökben, kukoricagórékban húzzák meg magukat, és fogyasztják az ott tárolt gabonát.

A mezei hörcsögök szintén éjszaka indulnak élelemgyűjtő útjaikra, ezek az állatok éléskamráikban vagyis föld alatti üregeikben raktározzák el a begyűjtött táplálékot. Télen egyáltalán nem mozognak, csak a föld alatt, ám tavasztól őszig hatalmas pusztítást végeznek a szántóföldeken és a kertekben.

A mezei pocok szintén föld alatti járatokban mozog, és téli álmot is alszik, szintén nagy pusztítást képes végezni a kertben, hiszen gyakorlatilag minden terményt elfogyaszt.

Védekezés a rágcsálók ellen

Ha felismertük a jelenlétüket a kertben, fontos, hogy haladéktalanul kezdjük meg a védekezést ellenük, hiszen ha ezt elmulasztjuk, szaporaságuknak köszönhetően hamarosan sokkal nehezebb lesz felvenni ellenük a kesztyűt! A leghatásosabb védekezési mód ezek ellen a rágcsálók ellen a rágcsálóirtás, ám ha nem szeretnénk végzetes megoldásokat, akkor ma már léteznek elektromos vagy ultrahangos rágcsálóriasztók, amelyek távol tartják a kártevőket a kertünktől. Léteznek még különféle csapda-elven működő megoldások is, ám ezek sokkal kevésbé hatékonyak, mint az előzőekben említett típusok. Irtásuk ugyanakkor azért lehet tanácsos, mert szaporodásuk hatalmas méreteket ölthet, egy nyár alatt is több alomnyi utódot nevelnek fel, amelyek már az első nyáron ivarérettek lesznek és az utódok is szaporodni kezdenek. Emiatt hatalmasra duzzadhat a környékünkön élő rágcsáló populáció, ezt pedig csak rágcsálóirtással tudjuk megakadályozni.

Forrás: www.abatox.hu