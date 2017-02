Teltházas a dunaszerdahelyi hajléktalanszálló

A 12 férőhelyes szálló egész évben a hontalanok rendelkezésére áll este hét és reggel nyolc óra között. Teljes kapacitással működik, a bent tartózkodók száma 10-12 személy között mozog. Biztosított a napi egyszeri meleg étel, leves, meleg takaró, illetve igény szerint meleg ruhával is el vannak látva az ott lévők. Molnár Tímeától, a városi hivatal közoktatási-, szociális-, sport- és kulturális főosztályának vezetőjétől megtudtuk, hogy különféle támogatóknak köszönhetően biztosítani tudják a tartós élelmiszert és a tisztálkodási szereket is. Mindezek mellett pedig az ott tartózkodók szociális tanácsadással is élhetnek.

„Érvényes szabály az alkoholtilalom, de az extrém hidegekre való tekintettel az ittas hajléktalanokat sem küldjük el. A szolgálatot teljesítő kollégák őket gyakrabban ellenőrzik az éjszaka folyamán”

- emelte ki.

Az elmúlt hetekben uralkodó hidegre való tekintettel lehetőség nyílt napközben is bent tartózkodni, személyzeti okokból viszont ez csak a délutáni órákban oldható meg, egy és három között. Ezt általában hat személy használja ki, tette hozzá Molnár Tímea.

„Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy a szállón tartózkodóknak segítsünk a társadalomba való visszailleszkedésben” – hangsúlyozta, majd kifejtette, hogy a szociális tanácsadás magába foglalja a munkalehetőség keresését is, már nem egy ügyfél, még ha csak időszakosan is, de talált munkát. Van, aki közmunkában vesz részt, s olyan is van, aki már azért nem tartózkodik a hajléktalanszállón, mert más városban szállással együtt munkát is talált.

(SzC)