Templomi szertartásssal kezdődött Trump beiktatása, Obama a Twitteren búcsúzott

A reggeli templomi szertartásra a Fehér Ház mellett lévő episzkopális templomban került sor. Barack Obama pénteken reggel Twitter-üzenetben búcsúzott, és bejelentette egy - nevét viselő - alapítvány életre hívását. "Nagy megtiszteltetést jelentett számomra, hogy szolgálhattam. Önök jobb emberré tettek engem" - írta a távozó elnök.

Az amerikai médiumok élőben közvetítik, a beiktatás napjának történéseit, a nyomtatott lapok internetes kiadásain szintén azonnal követhetőek az események. "Kezdődik a Trump-korszk" - írta címlapján a Politico. A The Washington Post is új korszak kezdetéről írt, a The New York Times Donald Trump "figyelemre méltó hatalomra emelkedését" emelte ki, azt hagsúlyozva, hogy Donald Trump egy megosztott ország irányítását veszi át. "A 45. elnök beiktatása évtizedes politikai lázadás csúcspontja" - írtaThe Wall Street Journal.

Közben a vendégek már sorra érkeztek a Capitoliumhoz. George W. Bush elnök és felesége érkezésükkor az újságíróknak elmondta, hogy édesapja, a korábbi elnök, George H. Bush állapota egészségi állapota javul.

A hivatalos ceremónia helyi idő szerint fél tizenkettőkor, Mike Pence megválasztott alelnök beiktatásával kezdődik, Donald Trump pontban déli tizenkettőkor tesz esküt, majd mondja el beiktatási beszédét. Szóvivője, Sean Spicer szóvivő csütörtöki közlés szerint az Egyesült Államok 45. elnöke rövid beszédet mond majd és nem politikai programot hirdet, hanem víziót osztja meg hazája jövőjéről.



