Teréz körúti robbantás: Terrorcselekmény előkészületével gyanúsították meg P. Lászlót

Terrorcselekmény előkészületével gyanúsította meg a Központi Nyomozó Főügyészség a Teréz körúti robbantás miatt jelenleg is előzetes letartóztatásban levő P. Lászlót - közölte a főügyész pénteken az MTI-vel.

Keresztes Imre közleményében azt írta: a gyanúsított egymillió eurót kívánt a Belügyminisztériumtól további robbantások elkövetésével fenyegetve megszerezni.

A két rendőrt megsebesítő robbantással összefüggésben a főügyész rögzítette: a főügyészség azzal is kiegészítette tényállást, hogy a férfi meg akarta szerezni a járőrök szolgálati fegyverét. Mivel a robbanás mások életét is veszélyeztette, a hatóság pénteken azt is bejelentette: előre kitervelten, aljas célból, több ember és hivatalos személy sérelmére, több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés bűntette kísérletével gyanúsítják a férfit.

MTI/para