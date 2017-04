Területi focikalauz: Barátok, egykori csapattársak vezette alakulatok presztízscsatája Szentmihályfán

Az AG Sport (VI.) Ligában nyolc hónap után ért véget a tabellaelső szapiak bajnoki veretlenségi szériája, skalpjukat húsvétvasárnap a szentmihályfaiak gyűjtötték be.

A győztes alakulat újabb hazai meccset játszik, ezen pedig a balonyiakkal csatázik a pontokért. A csilizköziek legutóbb a sárosfaiak elleni 16:0-s diadalukkal kerültek rivaldafénybe. Értelemszerűen a két alakulat vasárnap délelőtti párharca lesz a forduló slágere. „A sárosfaiak problémáira, erejére való tekintettel nem szabad ebből az eredményből messzemenő következtetéseket levonni. Egyébként sárosfaiak hálóját hatszor rezdítette meg Ollári Gergely, akit izomhúzódása miatt egy órányi játék után lecseréltem. Izomhúzódással bajlódik, pihentetnem kellett. Remélem, tartalékolt még puskaport a vasárnapi erőpróbára” – bizakodott Milan Škoda, a balonyiak edzője, aki a 23. fordulóban gyerekkori jóbarátja és egykori csapattársa, Šanta Péter által irányított újonc otthonában is a három pont begyűjtésére koncentrál. A szurkolók arra is kíváncsiak, hogy megviselte-e a szapiakat a sikerszéria vége. Ugyanakkor arra a kérdésre is választ kapunk, vajon az izsapiak legutóbbi sikere a véletlen műve volt-e, vagy egy tartós formajavulás kezdete?

A VII. ligában folytatódik az éllovas Nagypaka és a trónra igyekvő Nagyudvarnok bajnoki címért vívott távpárharca. Vasárnap dálután mindkét kollektíva vendéglátóként lép pályára.

Az ifiknél legutóbb kétszámjegyű (11:1) sikerük után Felsőpatonyban csupán ikszeltek, ezúttal pedig pihennek az éllovas csiliznyáradiak. akik a 2016/2017-es bajnoki idényben még veretlenek. A második helyezett csallóközcsütörtökiek remélt nyárasdi sikerükkel közelebb férkőzhetnek a listavezetőhöz. Szertefoszlani látszanak a nagyabonyiak feljutási reményei.

Szombaton négy helyszínen a kezdők (U11) rájátszásának második tornáját rendezik.

Alábbi összeállításunkban a szombaton és vasárnap zajló párharcok kezdési időpontját valamint a találkozókat irányító játékvezetők nevét közöljük.

AG Sport Liga, 23. forduló – szombat, 16.00: Csenke–Ekecs-Apácaszakállas (Mészáros), Csákány–Izsap (Szabó P.). Vasárnap, 10.30: Baka–Hegyéte (Bors), Szentmihályfa–Balony (Mészáros); 16.00: Diósförgepatony–Sárosfa (Horváth), Szap–Lúcs (Fehér), Pozsonyeperjes–Egyházgelle (Szabó P.), Felsőpatony–Kisudvarnok (Kosár).

VII. LIGA, 23. forduló – szombat, 16.00: Patonyrét–Csallóköztárnok (Bors), Nagyszarva–Vásárút (Szőke), Nyékvárkony–Felbár (Fehér). Vasárnap, 16.00: Nagypaka–Béke (Klempa), Alistál–Sárrét (Dohorák), Nagyudvarnok–Somorja B (Köver), Padány–Csilizradvány (Czucz).

Szabadnapos:

IFIK, VI. LIGA (U19), 20. forduló – szombat, 13.30: Nyárasd–Csallóközcsütörtök (Ürögi), Egyházgelle–Pozsonyeperjes (Brunczlík). Vasárnap, 13.30: Ekecs-Apácaszakállas–Nagyudvarnok (Koczó), Alistál–Felsőpatony (Matlák), Nagyabony–Nagyszarva (Brunczlík).

Szabadnapos: Nyárad, Egyházgelle.

KEZDŐK (U11), RÁJÁTSZÁS, II. TORNA – szombat, 9.30: I. csoport, nagymagyari futballpálya (Czucz); II. csoport, nagyszarvai futballpálya (Szalánczi), III. csoport, felsőpatonyi futballpálya (Brinczlík); IV. légi futballpálya (Szabó D.).

