Területi focikalauz: A legjobban védekező és a leggólerősebb csapat csatája Szapon

A párharc pikantériája, hogy a 2016/2017-s bajnoki évfolyamban a szapiak kapták a legkevesebb találatot (14), a pozsonyeperjesiek szerezték a legtöbb gólt (46). A mezőny leváltott éllovasa, Csenke csapata az újonc szentmihályfaiak otthonában térhet vissza a győzelmek hullámhosszára. Ez nem is lesz olyan egyszerű feladat, hiszen tavasszal mindkét párharcukat elbukták, gólt sem szereztek. Hozzájuk hasonlóan rossz rajtot vettek az izsapiak is, amiből a sereghajtó sárosfaiak húztak legutóbb hasznot. A felsőpatonyiak tavaszelőn két győzelmükkel kerültek rivaldafénybe. Nekibuzdulásuknak a csákányiak szeretnének véget vetni. Két vesztes csata után az egyházgelleiek is a győzelemre hajtanak a hegyétei újonc elleni hazai párharcukon.

A VII. ligában az alistáliak és a padányiak presztízscsatája került a figyelem fókuszába. Az alistáliak legutóbb a nagyudvarnokiak elleni idegenbeli meccsükön nem léptek pályára a második félidőben. Sérülések miatt ugyanis hét fő alá csökkent játékosaik száma. Az ominózus párharcot játék nélküli 0:3-s vereséggel zárták, a területi futballszövetség fegyelmi bizottsága pedig 75 eurós pénzbírsággal sújtotta a klubot. Tovább folytatódik a bajnokesélyes hármasfogat (Nagypaka, Nyékvárkony, Nagyudvarnok) elsőségért vívott távpárharca. Nekik azonban a somorjai fakót és a felbáriakat sem szabad lebecsülniük.

Az ifiknél a feljutásra aspiráló kettős (Csiliznyárad, Nagyabony) tovább gyarapíthatja gyűjteményét. A listavezető idegenben, a trónkövetelő hazai környezetben küzd a pontokért.

Alábbi összeállításunkban a szombaton és vasárnap zajló párharcok kezdési időpontját valamint a találkozókat irányító játékvezetők nevét közöljük.

DUNASZERDAHELY, AG SPORT LIGA, 18. forduló – szombat, 15.00: Csákány–Felsőpatony (Szőke), Izsap–Diósförgepatony (Ürögi), Szap–Pozsonyeperjes (Világi), Kisudvarnok–Sárosfa (Köver), Balony–Ekecs-Apácaszakállas (Fehér). Vasárnap, 10.30: Szentmihályfa–Csenke (Bors); 15.00: Lúcs–Baka (Fehér), Egyházgelle–Hegyéte (Szőke).

VII. LIGA, 18. forduló – szombat, 15.00: Alistál–Padány (Matlák), Patonyrét–Nagypaka (Kosár), Csallóköztárnok–Nyékvárkony (Mészáros). Vasárnap, 15.00: Vásárút–Somorja B (Horváth), Béke–Felbár (Kosár), Csilizpatas–Nagyudvarnok (Mészáros), Sárrét–Csilizradvány (Nagy K.).

Szabadnapos: Nagyszarva.

IFIK, VI. LIGA (U19), 15. forduló – szombat, 12.30: Csallóközcsütörtök–Alistál (Szerencsés). Vasárnap, 10.30: Pozsonyeperjes–Nyárasd (Virág); 12.30: Nagyabony–Egyházgelle (Köver), Nagyszarva–Csiliznyárad (Ürögi), Ekecs-Apácaszakállas–Vásárút (Világi).

Szabadnapos: Nagyudvarnok, Felsőpatony.

(ái)