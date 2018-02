Titokban találkozott az orosz hírszerzés vezetőivel a CIA-igazgató

Szergej Nariskin, az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) vezetőjével együtt Alekszandr Bortnyikov, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatója is Washingtonban járt a múlt héten és találkozott az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatójával - értesült a The Washington Post című amerikai napilap.

A terrorizmus elleni küzdelem témájában Mike Pompeo CIA-igazgatóval folytatott tanácskozásra hazahívtak Moszkvából egy magas rangú amerikai hírszerzési tisztségviselőt is - írta a lap. Névtelenséget kérő, de az ügy részleteit ismerő források szerint az orosz katonai hírszerzés (GRU) igazgatója is Washingtonba utazott, de az nem világos, hogy Pompeo őt is fogadta volna.

Washingtonban némi megütközést keltett az orosz hírszerzési vezetők érkezése, mert például Nariskint még 2014-ben feltették egy amerikai szankciós listára, válaszul az Ukrajnához tartozó Krím félsziget jogellenes orosz elcsatolására, és emiatt elvileg nem utazhat be az Egyesült Államokba.

Pompeo a szenátusi demokraták vezetőjének, Chuck Schumernek címzett levelében védelmébe vette az ilyen jellegű találkozók gyakorlatát. Schumer korábban kételyeinek adott hangot az egyeztetés kapcsán.

"Rendszeresen találkozunk orosz hírszerzési kollégákkal, mégpedig ugyanabból az okból, amiért azt hivatali elődeink is tették, hogy szavatoljuk az amerikaiak biztonságát" - írta Mike Pompeo. Nincs semmi "kínos" az ilyen találkozókban - emelte ki. A CIA-igazgató úgy fogalmazott, hogy olyan bonyolult ügyekről tanácskoznak, amelyekben az amerikai és az orosz érdekek nem egyeztethetőek össze. Mint írja, megalkuvás nélkül, nyomatékosan szállnak síkra az amerikai érdekek védelmében.

A The Washington Post azt írta: volt és jelenlegi amerikai hírszerzési tisztségviselők szerint nagyon régóta nem volt arra példa, hogy ennyi orosz hírszerzési vezető egyszerre Washingtonba látogasson, és ott megbeszélést folytassanak egy vezető amerikai tisztségviselővel. A lapnak nyilatkozó források aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy a Kreml a látogatást úgy értelmezheti, hogy az Egyesült Államok kész elnézni Oroszország korábbi lépéseit, és nem elég eltökélt, hogy határozottan megakadályozzon további befolyásolási kísérleteket.

A tanácskozásról készült és a hírszerzési alkalmazottaknak kiküldött összefoglalóban Oroszországot az Egyesült Államokkal való együttműködésre nyitott partnerként írják le.

Az amerikai pénzügyminisztérium kedden egy 210 orosz politikai és gazdasági vezető nevét tartalmazó listát tett közzé a tavaly elfogadott, az Egyesült Államok ellenfeleivel szembeni szankciós ellenintézkedésekről rendelkező törvénnyel összhangban. A jogszabály célja, hogy megbüntesse Oroszországot a 2016-os amerikai elnökválasztásba történt feltételezett beavatkozásáért, az emberi jogok megsértéséért, a Krím annektálásáért és a kelet-ukrajnai katonai szerepvállalásáért.

(MTI)