Tízezres tömeg tüntet az Orbán-kormány ellen Budapesten - Azt ígérik, nem maradnak csendben

A demonstráció kezdetén a szervező Nem maradunk csendben Facebook-csoport nevében felszólaló Lukács Áron arról beszélt, hogy Orbán Viktor megfélemlítő politikája ellen tüntetnek, hogy megmutassák, az országot nem lehet ellehetetleníteni.

"Nem fogadjuk el, hogy módszeresen egymás ellen próbálják meg hangolni a társadalom különböző csoportjait. Ez ellen a zene és a békés közösség erejét mutatjuk fel" - fogalmazott a szervező.

A szervező Nem maradunk csendben Facebook-csoport az esemény meghívójában azt írta, azért tüntetnek, mert "a kormány módszeresen próbál meg elhallgattatni minden kritikus hangot és szervezetet", és meg akarják mutatni, hogy "egy országot nem lehet elhallgattatni". Jelezték: nem hagyományos a demonstráció, a beszédek mellett a zenén, a táncon és a hangos véleménynyilvánításon lesz a hangsúly.

A résztvevők megtöltötték a Szabadság teret. A tömegben látni lehetett magyar és európai uniós zászlókat és temérdek Orbán-kormány ellenes transzparenst.

A tiltakozás két hete kezdődött, miután kiderült, a kormány célzott jogszabállyal akarja ellehetetleníteni a CEU magyarországi működését. A tiltakozás a törvénymódosítás elfogadása után is folytatódott, sőt, tovább erősödött, a következő vasárnap már hetvenezren voltak, és a harmadik, civiltörvény-ügyi tiltakozásra is több tízezren mentek el. Időközben pedig a tüntetések általános rendszerkritikai tiltakozássá alakultak át, amik a konkrét törvények mellett szólnak szabadságjogokról, korrupcióról, az orosz befolyás növekedéséről és a kormánypropagandáról is - írja a 444.

