Több a beíratott magyar elsős Szlovákiában, mint tavaly!

Idén áprilisban dél-szlovákiai, magyarok lakta régióiban összesen 3 505 gyermeket írattak szüleik magyar tannyelvű alapiskolába. Ezután következik a gyerekek iskolaérettségének felmérése, tehát bizonyos hányaduk jelentkezését még valószínűleg elutasítják, vagy a nulladik osztályban kezdik meg a felkészülést a sulira. Ugyanakkor a tavalyi nulladikosok most elsősök lesznek, ennélfogva az említett számadat még semmiképp sem végleges a szeptemberihez képest.

Tavaly ilyenkor a beíratottak száma országosan 3 402 volt, emellett 135-öt azonnal a nulladikban indítottak. Ténylegesen végül 2016 szeptemberétől 300-an kezdték meg a nulladikban a tanévet, és többek között az 2015/16-os tanév nulladikosaival együtt 3 822-en az elsőt.

A növekedés elsősorban a Nyitra megyében beíratott több elsősnek köszönhető. Ezen belül is leginkább a Komáromi, illetve a Lévai járásban nőtt a magyar elsősök száma. A Komáromi járásban tavaly áprilisban 583 elsőst írattak be, emellett 23 gyermeket már akkor egyből a nulladikba, idén 646-ot, illetve 10-et. A Lévai járásban a tavalyi 155-höz képest nőtt idén a beíratottak száma 188-ra.

A megyét illetően e két járáson kívül nőtt még a vágsellyeiben (96 => 105), illetve csökkent az érsekújváriban (276 => 261).

A Nagyszombati kerületben összességében tavaly áprilishoz képest alig változott a beíratott elsősök száma, ám mivel tavaly 23 gyereket egyből nulladikba írattak, tulajdonképpen csökkent a magyar iskolát választók száma.

Nézzük a többi megyét. Pozsonyban gyakorlatilag nem változott (89 => 90) a magyar suliba beíratottak száma, de a megyén belül volt némi mozgás. Pozsony városában egy picit csökkent (34 => 26), a Szenci járásban viszont nőtt (43 => 50).

Besztercebánya megyében mintegy 30-cal csökkent a magyar iskolát választók száma: tavaly 810 + 5 nulladikos, idén 786. A megyén belül az összes járásban kisebb csökkenés mutatkozott. Losoncon volt tapasztalható létszámban a legnagyobb: 184 + 5 => 174. A Rimaszombati járásban szinte ugyanannyi elsőst írattak be mint tavaly (469 => 463), de tavaly itt jócskán eltért a beíratottak száma attól, ahányan valóban megkezdték a tanévet, utóbbi szám ugyanis jóval magasabb, 576.

Bizonyos szempontból nőtt viszont a beíratott elsősök száma Kassa megyében, elsősorban a Tőketerebesi járásnak köszönhetően. A tavalyi 459 elsőshöz képest most 498 gyerek szülei választották a magyar iskolát, de a növekedést árnyalja, sőt, meg is fordítja, hogy tavaly 84 gyermeket már ilyenkor nulladikba írattak be, míg idén ez a szám csak 23.