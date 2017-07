Több mulasztást is elkövettek Ingrid, az anyamedve kilövésénél

Sólymos László környezetvédelmi miniszter munkacsoportot állított fel az ügy kivizsgálására még júniusban, amely most több mulasztást is megállapított.

„Két kérdést vetnek fel a szerencsétlen kokavai események. Mi is történt pontosan? A másik kérdés még fontosabb. Mit tegyünk, hogy hasonló helyzet ne ismétlődhessen meg?“ – jelentette ki Sólymos, hozzátéve, rendszeresen érdeklődik a bocsok hogyléte felől és lépéseket tesz annak érdekében, hogy az országban maradhassanak.

A tárcavezető június elején abból a célból hozta létre a munkacsoportot, hogy megvizsgálják az anyamedve kilövésének körülményeit. A hattagú csoport a minisztérium, a TANAP Állami Erdők, a tudományos élet és a harmadik szektor képviselőiből állt. Áttanulmányozták a rendelkezésre álló dokumentációt, a tanúvallomásokat és a hozzáférhető videofelvételeket.

A vizsgálat több mulasztást és hiányosságot tárt fel. Elhibázott lépés volt az anyaállat elengedése azután, hogy elvették tőle a bocsokat. Feltételezhető volt, hogy visszatér majd a helyszínre keresni őket. A csoport arra is rámutatott, hogy a beavatkozásnál nem volt jelent állatorvos. Harmadsorban pedig az illetékesek nem megfelelően tájékoztatták a nyilvánosságot.

Ugyanakkor a csoport azt is megállapította, hogy az anyamedve viselkedése veszélyt jelentett a környezetére. Ezért szóba sem jöhetett, hogy a lakott terület közelében maradjon. Ellenőrizték azt az információt is, miszerint egy magyarországi medvepark érdeklődik a medvecsalád iránt. Ám ez az információ nem igazolódott be.

Végezetül a munkacsoport ajánlásokat is megfogalmazott, melyek segíthetnek elkerülni a hasonló helyzeteket. Javasolja, hogy az érintett területeken jobban biztosítsák a szeméttárolókat, oldják meg a barna medvék etetését, illetve tájékoztassák a önkormányzatokat és a nagyközönséget, hogyan lehet csökkenteni a medvével való találkozás kockázatát.

„A beavatkozás után azonnal utasítottam a Szlovák Környezetvédelmi Felügyeletet, hogy a medvék által lakott területeken ellenőrizze a hulladéktörvényből fakadó kötelességek betartását. A jogszabály ugyanis világosan meghatározza, mely területeken kötelező medvebiztos szeméttárolók kihelyezése. A polgármesterek tájékoztatására minden rendelkezésre álló lehetőséget ki akarok használni, e téren a harmadik szektorral is együtt kell működni” – zárta a tárcavezető.

Elmondása szerint a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelet feladata lesz egy polgármestereknek és vállalkozóknak, főleg szállásadóknak és gazdáknak szánt kézikönyv kidolgozása.

A beavatkozást végző csapat eljárásával kapcsolatban is tett javaslatot a munkacsoport. Hasonló esetekben feltétlenül javítani kell az érintettek – állatorvos, vadászok, rendőrség – együttműködését. A legfontosabb pedig az ilyen esetben követendő egységes eljárás kidolgozása. Ezt a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásával, a vadászokkal, állatorvosokkal és a rendőrség képviselőivel kell megvitatni.

