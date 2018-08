Több ukrán melósra van szükségük  a cseheknek

Az ukránok kedvezményes csehországi munkavállalását elősegítő program, amelyet 2016 nyarán indított a cseh kormány, eredetileg évente 9800, majd 13 300 ukrán állampolgár két éves munkavállalását tette lehetővé. Az idei évre ez a szám már 19 600-ra bővült, miközben a bevált munkaerőnek a cégek jelenleg gond nélkül meghosszabbíthatják az eredetileg két évre szóló munkavállalási engedélyt - olvasható a hírportálon.

A cseh gazdasági kamara országos felmérése szerint a cégek 61 százaléka elégedett az ukránokkal, és a szerződések meghosszabbítását tervezi. A cégek 37 százaléka azt válaszolta, hogy még nincs kialakult álláspontjuk az ügyben. Csehországban a munkanélküliség az utóbbi hónapokban 3 százalékra csökkent, ami 1996 júniusa óta a legalacsonyabb mutató. A Hospodárské Noviny című gazdasági és politikai napilapban közölt adatok szerint Csehországban jelenleg mintegy 300 ezer új munkaerőt igényelnek a vállalatok.

A cseh kormány a közelmúltban ezer Fülöp-szigeteki és ugyanennyi mongol munkás gyorsított behozataláról döntött, és megduplázzák a szerbek számára kiadandó munkavállalási engedélyeket is, így a jövő évben a mai évi ezer helyett mintegy 2-3 ezer szerb kaphatna munkát Csehországban. A cseh gazdasági kamara szerint leginkább a különféle szakmunkások, technikusok, szakácsok, gépkocsivezetők, pékek, raktárosok hiányoznak.

A cseh vállalkozói szféra felrója a kormánynak, hogy míg Csehországban mintegy hat hónapot vesz igénybe egy ukrán munkaerő hivatalos behozatala két évre, addig például a szomszédos Lengyelországban ez mindössze néhány hét. Csehországban a rövid lejáratú, három hónapos munkaengedély elintézése is hat hétig tart. A prágai munkaügyi minisztérium kimutatása szerint 2017 végén több mint félmillió külföldi dolgozott vagy vállalkozott Csehországban. Ebből az ukrán, a szlovák és a lengyel állampolgárok száma meghaladja a százezret. Fokozatosan emelkedik a román, bolgár és a magyar vendégmunkások száma is, jegyezte meg a Právo című napilap konkrét adatok nélkül. A cseh külügyminisztérium kimutatása szerint 2017-ben 42 435 munkavállalási kérelmet nyújtottak be külföldiek a cseh diplomáciai képviseleteken. A pozitív döntések száma tavaly 39 224 volt.

