Többé nem vagyontárgyként fogják kezelni az állatokat

Gabriela Matečná földművelésügyi miniszter tájékoztatása szerint az új meghatározás a Polgári Törvénykönyvben is szerepelni fog. Az új törvény, amely előreláthatólag jövő év január 1-jén lép érvénybe, jelentős előrelépést jelent az állatkínzás elleni harcban, valamint az állatok jogainak védelmében.

A törvénymódosítás az illegális kutyatenyésztőkre is kitér: a meghatározás szerint 12 hetes koráig minden kutyakölyökbe chipet kell ültetni. Azokat a kutyákat, akik a törvénymódosítás előtt születtek, legkésőbb 2020-ig kell ellátni chippel, valamint azt is jelenteni kell, ha az eb új gazdához kerül. Amennyiben ez nem történik meg, a kutya gazdáját akár 800 euróra is bírságolhatják.

A módosítás a hatósági állatorvosok jogköreit is érinti: ez alapján az állatorvosok rendőri jelenlét nélkül is beléphetnek annak a személynek a telkére, akit állatkínzással, illetve illegális kutyatenyésztéssel vádolnak.

A törvény nem csak a kutyákra, hanem néhány rizikós csoportba tartozó vadállatra is vonatkozik. Így betiltanák az oroszlánok, a tigrisek és az elefántok cirkuszi szerepeltetését.

Az állategészségügyi ellátásról szóló törvény módosítását az SaS is indítványozta az év elején. Andrej Kiska vétója után azonban a törvény második körben már nem szerzett kellő támogatást.

TASR/para