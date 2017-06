Többen meghaltak az iráni parlament elleni támadásban, túszokat is ejtettek

Heten meghaltak az iráni parlament elleni fegyveres támadásban szerdán - jelentette a Tasnim iráni hírügynökség, amely úgy tudja, hogy a támadók négy túszt ejtettek. Egyes jelentések szerint a támadók megöltek egy biztonsági őrt, túszul ejtettek több embert, és a lövöldözés még nem ért véget.

