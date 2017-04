Tojások húsvéti díszben

Kettőnél több bent, sőt két tál csipkés, tarka világ a húsvét alkalmából tojásfestésre „átállított” asztalon a hangulatos kis konyhában.

Tegnap még nem gondoltam volna, hogy bár készséges külső segítséggel, de hamar rátalálok egy tehetséges tojásfestőre, hiszen, aligha mondok újat: kihalófélben a húsvéti ünnepkörhöz tartozó szokások, illetve többnyire házon belül maradnak, akár elutazik a család kirándulni, akár otthon marad. Az idestova két-három évtizede még gyerekektől, ifjaktól, férfiaktól eleven utcák szép lassan kiüresedtek, a valódi hímes tojásoknak, a kölni illatának a hiányát, az autóval még gyorsan elintézett kínos locsolkodásokat nem fedik el a hipermarketekben hetekkel korábban sorakozó kisebb, nagyobb és még nagyobb csokinyulak, csokitojások. Ilyenképpen hogyne jutna eszébe az embernek, ha kapható is az üzletben tojásfesték, kész díszítőelem az amatőröknek, hogy előbb-utóbb eltűnnek a külön kézügyességgel, fantáziával megáldott emberek, általában hölgyek, akik művészi szinten művelik a húsvéti tojások díszítését?!

Hrubá Ildikóban elsősorban a hagyományápolás szenvedélye munkál, mely körülbelül tíz esztendeje egyik kolléganője hatására, valamint képek láttán ébredt és erősdödött fel benne, másodsorban mint az ekecsi-apácaszakállasi egyesített iskola, vagyis a bentlakásos speciális alapiskola és szaktanintézet pedagógusa is szívesen tanítja a gyerekeket nemcsak táncra, hanem a tojásfestés fortélyaira is. „Igen, ma olyan világot élünk, hogy elveszik ezeknek az ünnepeknek a varázsa, emberi tartalma, értéke – kezdi vendéglátom. – Én szeretném, ha megmaradna a húsvét fílingje, utánozhatatlan hangulata. Szeretem a tojásokat, tetszenek is, és azt gondolom, hogy a díszítésükkel, a festésükkel továbbviszem e hagyományt. Annak idején az elsők nem mindjárt sikerültek úgy, ahogy akartam, és még mindig van mit tanulnom.” Képes délutánokat, sőt olykor éjszakákat áldozni a fúrásukra, festésükre, drótozásukra-gyöngyözésükre, kontúrozásukra, karcolásukra. Egy-egy alkotás elkészítésének ideje lehet egy óra, de lehet három-négy is, korántsem függetlenül az alkalmazott technikától, a minták gazdagságától, valamint a tojások méretétől. Ha jól hallottam ki Ildikó szavaiból, a kacsa- és libatojásokkal dolgozik a legszívesebben, díszített már emutojást is, melynek kemény a héja, nehéz vele a munka, egy nap, ám az eredmény szép, érdekes. A struccé hiányzik még a listáról. Persze a tyúktojások úgyszintén szerepelnek a hímzendő vagy hímes választékban, de Ildikó szerint csak házival érdemes foglalkozni, a bolti tojások közül esetleg a fehérekkel, valamivel erősebb a héjuk, viszont ritkán kaphatók.

Miközben beszél, libatojást fúr „speciális kis géppel”, majd csiszolja a minták széleit, aztán jön a kontúrozásuk olvasztott zsírkrétába mártott ecsettel. „Ez hasonlít az írókázáshoz, csak nem viasszal csinálom, és íróka helyett ecsetet használok.” Így riseliő- vagy madeira-hímzés hatását kelti az egész. Mindezt azonban megelőzi a tojások tartalmának kifújása, kieresztése, majd legalább egy hétig száradnak, utána ajánlatos öt percre cloroxba helyezni őket, mely kitisztítja a belsejüket. És csak ezután kezdődhet a munka.

„A viaszt még nem próbáltam, ez a technika még vár rám, viszont a karcolást alkalmazom, annyit könnyítve a helyzetemen, hogy ezzel a géppel, illetve a hegyével csinálom. És ha már modern világban élünk, akril festékkel is készítek tojásokat. Ez is hasonlít az írókázáshoz, csak éppen nem írókával, hanem ecsettel viszem fel a mintákat. Egyébként a viaszhoz használnak írókát. A legújabb őrületem a pirográfia, a faégetés, pontosabban, esetemben ezek a fatojások. Esztergált darabok, de inkább csak próbadarabok, majd csak alakul. Úgy égetem rájuk a mintákat, melyeket itt kivételesen előrajzoltam. Volt, aki kért tőlem mintát korábban is már, mondtam, nem tudok adni, nekem nincs papíron, ami van, az a fejemben.”

Ezekből láthatott a krónikás közvetlen közelről néhányat olyan hímes tojásokon, melyek már hetekkel, napokkal korábban erre a mostani húsvétra készültek. S örült nekik, mint valamikor, amikor először az édesapjával, aztán a fiával járt öntözködni, gyalog, olykor kerékpáron, sok-sok házba nyitva be, ahol rokon vagy ismerős lányok, asszonyok vártak, nyitottak ajtót. Hrubá Ildikóhoz, akiről „mindenki tudja, milyen tojásokat” készít, ma is mennek, „volt, aki kétszer is megöntözött”. „Én szeretem, ha jönnek locsolkodni, ha megöntenek egy-egy pohár vízzel. Szeretem a húsvétot, és soha nem zárom be az ajtót. A húsvét maradjon meg húsvétnak. És a tojásokat is csinálhassam sokáig, legyen irántuk igény.” Ez reménynek sem kevés, bármilyen idők járnak erre a szép tavaszi ünnepre.



(Bodnár Gyula)