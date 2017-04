Törökország blokkolja a Wikipédia oldalainak elérhetőségét

A lépés illeszkedik azoknak az intézkedéseknek a sorába, amelyek az ankarai kormány bírálói szerint a világhálón zajló szabad véleménynyilvánítás felszámolására irányulnak.

"A felhasználók szombat reggel 8 órakor tapasztalták, hogy megszakadt a Wikipédia oldalainak elérhetősége, bármely nyelven is próbálkozzanak" - tette közzé honlapján a weboldalak törökországi elérhetőségét figyelő Turkey Blokcs elnevezésű csoport.

A CNN Türk hírtévé szerint a felhasználók egy részének gépén az az üzenet jelent meg, hogy a wikipedia.org weblapra vonatkozó adminisztrációs intézkedést "technikai elemzések és jogi megfontolások alapján" hozta meg a török Informatikai és Kommunikáció-technológiai Hatóság.

A Turkey Blocks hozzátette, hogy a bíróságnak utólag, néhány napon belül kell jóváhagynia a lépést.

Jimmy Wales, a Wikipédia alapítója szombati Twitter-bejegyzésében bírálta a hatósági intézkedést, úgy fogalmazva: "Az információhoz való hozzáférés alapvető emberi jog". A török néphez pedig ezeket a szavakat intézte: "Mindig mellettetek fogok állni és harcolni fogok ezért a jogotokért."

A török hatóságok már eddig is internetes oldalak tízezreit kapcsolták le, ezek az intézkedések a YouTube videómegosztó portált és a Twittert is érintették. A hatóságok képesek egyes Twitter-fiókokat is blokkolni. A tavaly júliusi puccskísérlet óta újságírók tucatjait vetették börtönbe és tucatnyi sajtóorgánumot záratott be a hatalom. A török hatóságok már olyan lépéseket is kidolgoztak, amelyek révén blokkolni tudják a cenzúra és a hatósági megfigyelés elkerülésére alkalmas virtuális magánhálózatokat (Virtual Private Network - VPNs) is.

Törökországban a 2016. júliusi puccskísérlet óta rendkívüli állapot van érvényben, és az elnöki jogkörök széles körű kibővítéséről szóló április 16-i népszavazást is ennek korlátozó intézkedései közepette tartották meg.

A referendum után két nappal az ankarai kormány újabb három hónapra, július 19-ig meghosszabbította a rendkívüli állapotot.

A Human Rights Watch (HRW) nemzetközi jogvédő szervezet erőteljesen bírálta a lépést, hangsúlyozva, hogy a rendkívüli állapot újabb, immár harmadik meghosszabbítása "további veszélynek teszi ki az emberi jogokat és jogállamiságot, amelyek már így is komolyan csorbultak..." Törökországban. Hozzátették, hogy a török kormánynak és Recep Tayyip Erdogan elnöknek meg kellene állítaniuk "a politikai üldöztetés hullámát", amelyet az államfői jogkörök kiszélesítéséről tartott vasárnapi referendumot megelőzően indítottak el.

(MTI)